Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
11:42 21.12.2016 |
Принятие государственного бюджета на 2017 год вновь продемонстрировало, что "Батькивщина" действуют синхронно вместе с экс-"регионалами".
Бюджетная ночь этого года завершилась в 04:53, тогда как в прошлом году смету приняли несколько раньше - в 04:04. За главный финансовый закон на следующий год проголосовало 274 народных депутата. При этом единственными политсилами, которые единодушно выступили против госбюджета стали "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".
При этом Тимошенко в традиционном для себя стиле, размахивая бумажками, на телекамеры начала рассказывать ужасы о новом бюджете. "Таких бюджетов не было никогда за 25 лет. Это не бюджет. Это набор фраз, которые между собой не пересекаются и они трясли этим бюджетом и они реально голосовали без наличия бюджета. Кто бы что не говорил, я очень хорошо знаю, как дважды премьер-министр, как выглядит бюджет и как он готовится. Это унизительно, и думаю, что здесь тянет на уголовное дело, это куски бумаги, розданные за 5 минут до голосования", - заявила Тимошенко. Как Юлия Владимировна смогла за пять минут осилить все многостраничные "куски бумаги" - совершенно непонятно...
Перед голосованием слово взял заместитель Тимошенко Сергей Соболев, который снова проехался по бюджету. В результате всегда довольно сдержанный Гройсман в заключительном слове перед голосованием за бюджет прошелся по Тимошенко и "оппоблоковцам". "Когда министр экономики бывшего правительства (Соболев, - Ред) выходит на трибуну, а хотела выходить лидер этой фракции, но поняла, что сейчас выйдет на лед и не устоит, и говорит такую чушь, у меня вопрос: как можно быть 3,5 года премьер-министром и не знать, как формируется государственный бюджет? А я вам объясню. Никогда в жизни она не подавала вовремя бюджет, никогда не прошла вторую процедуру второго чтения ... Читайте регламент, учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари. Я это подтверждаю. Я работал при вас и знаю что это такое", - сказал Гройсман.
Голосование за бюджет показало, что Тимошенко уже не скрывает свое сотрудничество с "Оппоблоком". Несколько странно повела себя "Самопомощь". С 26 нардепов пятеро (Данченко, Мирошниченко, Острикова, Диденко, Маркевич) голосовали "за", тогда как все остальные или воздержались, или вообще проголосовали против. Речь идет о двух представителях данной политсилы Егоре Соболеве и Виктории Войцицкой. Похоже, что кое-кто в "Самопомощи" заигрался в оппозицию.
Если в том, что в популизме со стороны Тимошенко особо никто не сомневался, то в партии Садового как всегда хотят быть и умными, и красивыми. Иначе объяснить такую шизофрению во время голосования - достаточно сложно.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.