Верховная Рада под утро в среду приняла закон о государственном бюджете Украины на 2017 год.

Как передает корреспондент агентства, законопроект поддержали 274 народных депутатов.

По словам премьера Владимира Гройсмана, это "человекоцентристский" бюджет.

"Мы обеспечим расходы обороны, мы будем поддерживать аграрный сектор, мы повысим заработную плату учителям на 50%, на 30% врачам, мы выделим средства на лекарства, мы будем обеспечивать бесплатными лекарствами хронических больных", - подчеркнул В.Гройсман.

"Вы будете свидетелями масштабной децентрализации", - подытожил глава правительства.

Согласно поддержанным Радой предложениям бюджетного комитета дополнительная субвенция местным бюджетам на погашение убытков от заниженных тарифов определена в 5 млрд грн, которые будут покрыты за счет взаимозачета по погашению долгов компаний энергосектора по налогу на прибыль и НДС, а также доли прибыли госкомпаний.

С учетом ранее принятых законов "Бюджетного пакета", рентная плата за добычу нефти в окончательном варианте снижена на 1,73 млрд грн, радиочастотный ресурс - на 1 млрд грн, трубопроводный транзит аммиака - на 1,3 млрд грн. Эти выпавшие доходы будут компенсированы увеличением акцизов с произведенных в Украине подакцизных товаров на 3,46 млрд грн и ввезенных в страну на 0,29 млрд грн, а также дополнительными 0,52 млрд грн отчислениями с прибыли госпредприятий.

Прогноз поступлений внутреннего НДС снижен на 10,58 млрд грн, тогда как импортного НДС увеличен на 13,36 млрд грн.

Помимо того Рада отказалась от предложений правительства по пересмотру подхода к выплатам студентам и увеличила расходы на академические стипендии почти на 2 млрд грн грн за счет сокращены выплат социальных стипендий.

В части расходов намечено увеличить финансирование аграриев на 1,08 млрд грн из спецфонда госбюджета за счет увеличения его поступлений от конфискации средств и имущества коррупционеров.

В сфере Минагрополитики также 40 млн грн с господдержки животноводства переброшено на рыбное хозяйство, которому также выделено еще 30 млн грн на селекцию. Одновременно 56,8 млн грн добавлено для противоэпизотических мер.

Дополнительно будет выделено 160 млн грн на природоохранные меры, 200 млн грн - на электронное правительство и Нацпрограмму информатизации, 463,6 млн грн - на оплату контрактов, заключенных в 2016 г. Нацгвардией и ВСУ с привлечением кредитов под госгарантии.

Расходы на службу судебной охраны увеличены на 300 млн грн, киберзащиту - на 150 млн грн, СБУ - на 300 млн грн (из них 100 млн грн - на развитие), силы гражданской защиты - почти 710 млн грн. Как уточнил В.Гройсман, 575,6 млн из последней суммы пойдет на повышение зарплаты спасателям с "3 до 5 тыс. грн".

В ходе второго чтения также на 167 млн грн увеличены расходы на подготовку кадров в ВУЗах, на 97,8 млн грн - на специализированную медпомощь из-за отказа от передачи местным бюджетам Специализированной многопрофильной больницы №1 в Днепре.

Среди новых бюджетных программ в законе появились развитие и улучшение экологического состояния оросительных и осушительных систем (30 млн грн), расселение депортированных крымских татар (35 млн грн), реконструкция Бортнической станции аэрации (20 млн грн).

Установлено также, что если Киев из своего бюджета в 2017 г. профинансирует строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, то Минфин спишет ему такие расходы в объеме до 1,14 млрд грн из долга, образовавшегося у города перед центральным бюджетом при реструктуризации столичных еврооблигаций.

Помимо того комитет увеличил с 1,7 млрд грн до 7,54 млрд грн максимальную суму долга по решениям судов, в том числе Европейского суда по правам человека, которую правительство может реструктуризировать финансовыми казначейскими векселями сроком до семи лет и ставкой 9,3% годовых.

Какие-либо другие документы, кроме выводов комитета ко второму чтению, на сайте Рады пока отсутствуют, за что оппозиция резко критиковала правительство и большинство. В то же время министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что в ходе обсуждения и корректировки доходов-расходов дефицит госбюджета остался неизменным.

Как сообщалось, правительство своевременно до 15 сентября зарегистрировало в парламенте законопроект о госбюджете-2017 (№5000), рассчитанный на прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции (декабрь к декабрю) 8,1%.

Затем Кабинет министров доработал проект ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов и внес его в Раду 3 ноября. Расходы и доходы по сравнению с первоначальным вариантом были увеличены на 15,13 млрд грн, или, примерно, на 2% - соответственно до 721,4 млрд грн и 790,39 млрд грн при дефиците 77,55 млрд грн. Правительство уточняло, что по общему фонду доходы и расходы были повышены на 15,43 млрд грн - соответственно до 669,41 млрд грн и 735,38 млрд грн, а дефицит общего фонда сохранен в объеме 62,34 млрд грн.

"При доработке проекта ко второму чтению учтено решение правительства об установлении минимальной заработной платы (мзп) в размере 3,2 тыс грн в месяц и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС в размере 1,6 тыс грн. На эти цели в законопроекте предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн", - отметили в правительстве. Норма о таком повышении мзп сохранена и в окончательном варианте бюджетного пакета.

По сравнению с действующим законом о госбюджете-2016 правительство предлагало увеличение доходов госбюджета-2017 на 118,37 млрд грн, или 19,6%, в том числе по общему фонду - на 98,74 млрд грн, или на 17,3%.

Расходы в доработанном ко второму чтению проекта были выше расходов этого года на 113,87 млрд грн, или на 16,8%, в том числе общего фонда - на 93,1 млрд грн, или на 14,5%, тогда как дефицит госбюджета, наоборот, уменьшен на 6,15 млрд грн, или на 7,3%, в том числе по общему фонду - на 6,56 млрд грн. или на 9,5%.

Рост расходов в этой итерации был обеспечен пересмотром в сторону увеличения доходов от Нацбанка Украины - на 4,0 млрд грн (до 45 млрд грн), дивидендов - на 1,6 млрд грн (до 18,95 млрд грн) и доходов от повышения минимальной заработной платы - на 20,3 млрд грн, в том числе по государственному бюджету - на 9,4 млрд грн, местным бюджетам - на 10,9 млрд грн.

