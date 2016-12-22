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Овердрафты в ПриватБанке будут восстановлены с 21 декабря - НБУ
16:58 20.12.2016 |
Овердрафты юридических лиц в ПриватБанке, которые были активированы по состоянию на 19 декабря, будут восстановлены с 21 декабря, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Если кто-то из юрлиц имел красное сальдо по счету - на протяжении этих двух дней могло произойти так, что поступления на счет юрлица автоматически списывалось в погашение овердрафта - так вот с завтрашнего дня лимит этого овердрафта будет восстановлен и им можно будет пользоваться", - сказала она на брифинге в Нацбанке во вторник.
Начальник управления информации НБУ Наталья Бондаренко отметила, что центробанк для оперативного информирования о ситуации с национализацией ПриватБанка будет придерживаться своих обещаний и ежедневно давать две пресс-конференции на эту тему.
"Сегодня еще одна будет в Днепре", - уточнила Н.Бондаренко.
Е.Рожкова также уточнила, что в результате ограничений на средства юридических лиц 19-20 декабря, накопилось около 500 тыс. платежных документов, поэтому будет соблюдаться приоритетность выплат: в первую очередь будут оплачиваться налоги, затем - заработные платы, после чего все обычные платежи юрлиц.
Она также напомнила, что во вторник продлена работа системы электронных платежей Нацбанка для возможности проведения всех задержанных расчетов.
Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.
После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром во вторник возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.
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