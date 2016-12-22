Национализированный Приватбанк возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Приватбанк возобновил проведение платежей корпоративных клиентов и других субъектов хозяйствования вне зависимости от даты поступления средств на счета", - говорится в нем.

Как отмечает пресс-служба банка, по всем своевременно созданным налоговым платежам корпоративных клиентов, независимо от времени их физической оплаты, штрафные санкции применяться не будут.

Ранее стало известно, что Приватбанк во вторник обслуживает юридических лиц в пределах сумм остатков на счетах по состоянию на 19 декабря.

С 20 декабря все операции, включая ранее приостановленные, по счетам и картам корпоративных клиентов Приватбанка обслуживались в следующем режиме: проведение расходных операций со счетов и карт допускается в пределах сумм, превышающих остаток на этих счетах по состоянию на утро 19 декабря; все кредитные лимиты на счетах, овердрафты, лимиты гарантированных платежей и бизнес-рассрочки обнулены или снижены до уровня задолженности (при ее наличии) - все приходные операции обслуживаются без ограничений.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Приватбанк на 1 день приостановил обслуживание юрлиц.

В НБУ заявляли, что с 20 декабря обслуживание юрлиц возобновится.