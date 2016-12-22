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Топливно-энергетический комплекс
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III кв. до 2%
18:11 19.12.2016 |
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2016 года вырос на 2% по сравнению с третьим кварталом 2015 года, что на 0,2 процентных пункта превышает ранее сделанные оперативные оценки, сообщается на вебсайте Госстата Украины.
"ВВП в третьем квартале 2016 году по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,5%, а по сравнению с третьим кварталом 2015 года - на 2,0%. Номинальный ВВП составил 664,7 млрд грн, а в расчете на одного человека – 15,568 тыс. грн (в третьем квартале 2015 года – 13,155 тыс. грн)", - указывается в сообщении.
Валовый внутренний продукт производственным методом в III кв. 2016г:
|Валовая добавленная стоимость
|В постоянных ценах 2010 г, к 3 кварталу 2015 г., %
|В постоянных ценах 2010 г, к о 2 I кв. 2016 г (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|664717
|100,0
|2,0
|15,5
|0,5
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|127370
|19,2
|1,1
|9,2
|1,5
|Добывающая промышленность
|34925
|5,2
|–4,1
|39,8
|–0,9
|Перерабатывающая промышленность
|76150
|11,4
|0,1
|20,3
|0,7
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|17313
|2,6
|2,5
|28,2
|1,6
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|3312
|0,5
|3,5
|25,8
|–0,4
|Строительство
|15025
|2,3
|17,5
|14,7
|0,4
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|94589
|14,2
|3,8
|17,7
|0,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|40536
|6,1
|1,1
|17,0
|–0,7
|Временное размещение и организация питания
|3621
|0,5
|1,4
|17,7
|–0,2
|Информация и телекоммуникации
|21404
|3,2
|2,2
|20,1
|0,4
|Финансовая и страховая деятельность
|13684
|2,1
|–6,3
|8,6
|–5,1
|О перации с недвижимым имуществом
|30334
|4,6
|0,6
|16,3
|–0,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|17700
|2,7
|0,5
|17,4
|–0,5
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|6599
|1,0
|0,8
|21,3
|–2,7
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|29899
|4,5
|–1,9
|29,1
|–1,8
|Образование
|21398
|3,2
|–8,5
|19,1
|–2,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|15488
|2,3
|–4,8
|25,3
|–1,4
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|3379
|0,5
|–3,2
|17,8
|–0,6
|Предоставление других видов услуг
|3813
|0,6
|0,1
|17,5
|–0,2
|Налоги на продукты
|89505
|13,5
|0,1
|13,1
|х
|Субсидии на продукты
|–1327
|–0,2
|–4,6
|16,4
|х
Данные: Госстат Украины.
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
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