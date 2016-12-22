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Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что будет с Приватбанком?

 Александр Моисеенко

Последние несколько лет Украина пытается уменьшить долю государства в банковском секторе, но по иронии судьбы присутствие государства в банковском секторе в скором будущем может достигнуть рекордных 60%.

На повестке дня - национализация крупнейшего коммерческого банка Украины - Приватбанка. И что бы не говорили пресс-служба и топ-менеджеры банка, это действительно так - акционеры уже готовы попрощаться со своим детищем.

Форсирует процесс национализации НБУ при поддержке Администрации президента и МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман пока против.

Из хорошего: недружественного поглощения банка не предвидится, и вкладчикам можно не переживать за свои сбережения.

Больше чем слухи

Главный ньюзмейкер недели - Приватбанк. Слухи о том, что банк, клиентами которого является половина населения страны, может быть национализирован, заполнили ленты социальных сетей и СМИ.

Банк переживает такой информационный шторм не впервые. С тех пор как испортились отношения группы "Приват" с президентом в начале 2015 года, слухи то затихали, то снова появлялись.

По инициативе, которая исходила из АП, Нацбанк еще в 2015 году стал просчитывать варианты национализации. Регулятор под разными предлогами отправлял в Приватбанк проверки, чтобы оценить технические возможности ввода временной администрации. Фонд гарантирования отправлял делегации на Кипр для изучения их опыта спасения банков.

Если раньше возможность национализации, казалось бы, имела политические оттенки, то после появления на свет последней версии меморандума Украины с МВФ стало понятно, что решение проблемы Приватбанка - это не только политическое желание властей, но и требование международных кредиторов.

Вместе с тем стало понятно, что невыполнение банком программы докапитализации несет в себе системные риски для всей экономики. НБУ еще несколько месяцев назад дал понять, что для системного банка при невыполнении программы докапитализации выходом может быть национализация.

Однако помимо желания внешних кредиторов и властей, нужно было получить согласие акционеров, у которых не было желания расставаться с банком. По крайней мере, до недавнего времени.

Еще в начале недели шансы Приватбанка стать государственным были больше, чем сейчас.

После долгих месяцев напряженных переговоров стороны все-таки нашли компромиссное решение. По информации источников ЭП, Игорь Коломойский и другие акционеры согласились передать банк государству после 20 декабря.

Впрочем, для национализации учреждения этого оказалось недостаточно. 14 декабря поздно вечером состоялась встреча в АП, на которой премьер-министр Владимир Гройсман высказался против такого сценария. И теперь уже сложно сказать, будет ли национализирован банк до конца года. Без согласия премьера этого сделать нельзя.

По словам собеседников ЭП, близких к акционерам, не исключено, что на позицию Гройсмана повлиял другой акционер - Геннадий Боголюбов, который до этого считался неактивной стороной переговоров.

В любом случае позиция премьер-министра выглядит убедительной, так как это может быть абсолютно не тот случай, когда решить проблему Приватбанка раньше будет лучше и дешевле, даже если того требует МВФ.

Докапитализация невыполнима

Недружественный сценарий поглощения банка нес в себе колоссальные риски как для экономики, так и для самой власти.

На рынке давно ходили слухи о том, что структура активов банка выстроена таким образом, что в случае силового сценария государство, зайдя в банк, не получит ничего, кроме огромных обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

В то же время было понятно, что масштаб проблем в Приватбанке серьезный, и выполнить требования НБУ в условиях нынешней макроэкономической ситуации банку будет достаточно сложно. Более того, возникал вопрос, собирался ли банк вообще выполнять программу докапитализации, как того требовал НБУ.

"Приватбанк является единственным из крупных банков, который до сих пор даже не начал рекапитализацию и приведение своего кредитного портфеля в порядок", - подчеркивает финансовый аналитик Иван Угляница.

В самом банке неоднократно заявляли, что программу выполняют, но в то же время не согласны с оценками по докапитализации, которые им выставлял регулятор.

НБУ постоянно говорит о том, что верификация (проверка) выполнения программы докапитализации продолжается и закончится до конца 2016 года. В реальности же НБУ прекрасно понимает, с чем имеет дело.

Так, на одном из заседаний финансового комитета парламента Валерия Гонтарева огласила, что НБУ хочет от Приватбанка. Тогда один из народных депутатов, выслушав пожелания регулятора, задал риторический вопрос: "Захочет ли Коломойский из не совсем честного и богатого человека превратиться в честного, но бедного?".

Возможно, так бы и произошло, если бы акционеры выполнили требования регулятора.

Банкиры на рынке были уверены, что цифры, которые банк показывает в своей отчетности, часто являются "финансовым творчеством".

"Подрисовкой" нормативов занималось большинство банков Украины, но в случае с Приватбанком, который является одним из трех системных, масштабы инсайдерского кредитования в разы больше остальных учреждений.

В банке всегда предпочитали отсылать журналистов к отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, исходя из которой доля кредитов связанным лицам в портфеле банка составляла до 10%. Рынок же называл другой показатель - 80%.

Список основных заемщиков банка, который недавно стал общественным достоянием благодаря публикации BNE, еще раз доказывает, что рынок, скорее, прав в своих предположениях. Имея желание и хороших юристов, можно легко обмануть аудиторов. Более того, кредиты часто выдавались с сомнительными залогами.

Для понимания масштабов проблемы: кредитный портфель банка составляет более 180 млрд грн.

Помимо того, что нынешний кризис не мог не отразиться на качестве кредитного портфеля банка, еще одной проблемой на рынке называют банальное выведение средств.

Это категорически отрицают в банке, но никто из его представителей так и не дал логического объяснения по поводу операций с фиктивными импортными контрактами, которые происходили в 2014 году.

В целом, в Приватбанке "дыра" составляет около 100 млрд грн, о чем недавно намекнул НБУ.

По подсчетам Угляницы, на данном этапе банку необходимо дорезервировать около 40 млрд грн, то есть добавить их к тем резервам, которые уже созданы. Сейчас у банка зарезервировано около 30 млрд грн.

Еще около 15 млрд грн необходимо, чтобы привести капитал банка к положительному значению, и еще около 10 млрд грн, чтобы поднять капитал примерно к 4-5% адекватности.

"Общая необходимость в капитале составляет около 65 млрд грн, из которых около 25 млрд грн - "живыми" деньгами", - считает Угляница.

Если же говорить о погашении части портфеля, то речь идет о большей сумме - около 80 млрд грн. При этом существующие резервы не должны расформировываться, и качество портфеля не должно ухудшаться.

То есть пока многие олигархи расставались со своими банками, предварительно выведя из них десятки миллиардов гривень и получив возможность не гасить "инсайдерские" кредиты, которые оказались в распоряжении Фонда гарантирования вкладов, группе "Приват" предлагается влить в свой банк 100 млрд грн на протяжении двух лет.

"Зная группу "Приват", это кажется не слишком реалистичным заданием", - отмечает народный депутат из БПП.

Так будет ли национализация

Сейчас корпоративный портфель банка еще как-то обслуживается, хоть и с заметным субсидированием собственного бизнеса.

Если "приватовцы" в случае национализации банка последуют примеру других экс-собственников банков, и 90% портфеля станут проблемными, государство очень долго будет печатать деньги.

Учитывая предыдущий опыт вхождений государства в капитал банков, способности юристов "Привата" и характер акционеров банка, сложно представить, что вся затея с национализацией окажется выгодной. До сих пор неизвестно, что заставило Коломойского "сдаться".

С другой стороны, в Приватбанке действительно есть существенные проблемы, которые рано или поздно надо будет решать.

Нынешний информационный фон болезненно сказывается на ликвидности банка. Хотя банк декларирует, что 80% депозитов являются срочными, не стоит забывать о средствах на текущих счетах.

Учитывая, что на протяжении всей недели от различных чиновников, депутатов и прочих представителей власти поступали непубличные советы забирать средства из банка, ситуация кажется малоприятной.

Как минимум с наполнением банкоматов в Киеве в эти дни у банка уже наблюдаются проблемы.

"Оптимальный вариант для страны - в случае наличия дыры в балансе акционеры Приватбанка найдут деньги и не будут перекладывать свои заботы на НБУ и правительство", - отмечает член УОФА Виталий Шапран.

Исходя из позиции Гройсмана, такой сценарий исключать нельзя. Возможно, для банка будет пересмотрена программа докапитализации и будут продлены ее сроки. Однако учитывая, на какой стадии находится процесс, этот сценарий кажется маловероятным.

"Вторым по оптимальности можно считать сценарий дружественной национализации, когда в один день Приватбанк становится государственным с долей государства от 60%, а нынешние акционеры признают долги по инсайдерским кредитам и не сопротивляются их возврату или реструктуризации", - говорит Шапран.

Это сейчас наиболее вероятный вариант.

"Идею силовой национализации могут поддерживать те, кто или не понимают, что такое "Приват", или никогда не работали в банках. С точки зрения рисков для нашей экономики идею насильственной национализации считаю абсолютно неприемлемой", - добавляет Шапран.

Главный позитив для миллионной армии клиентов банка состоит в том, что силовой сценарий уже не рассматривают ни одна, ни вторая стороны.
 

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

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