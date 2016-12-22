Строящийся в Минске МФК "Газпром Центр", возведение которого приостановлено

Минск пытается добиться от Москвы пересмотра ныне действующей формулы расчета цены за поставляемый в Беларусь российский газ. По ней Беларусь должна платить 132 доллара за тысячу кубометров. По версии российской стороны, весь 2016 год белорусы оплачивали газ частично, и накопившийся долг достиг 300 млн долларов.

Россия увязала выплату долга за газ с объемами поставок Минску нефти, продажа продуктов переработки которой - одна из основных статей дохода белорусского бюджета. Единственным визуально заметным для рядового минчанина последствием затянувшегося конфликта является приостановка строительства в Минске многофункционального комплекса (МФК) "Газпром Центр". Но это, объясняют, эксперты, самое безобидное из всех последствий спора - наступивших и потенциальных. Насколько все серьезно и что означает затишье на стройплощадке "Газпром Центра", рассказывает DW.

Возведение МФК "Газпром Центр" "временно приостановлено"

С июля 2014 года на центральной улице Минска, проспекте Независимости, рядом с Национальной библиотекой - главной достопримечательностью белорусской столицы - началось строительство МФК "Газпром Центр". Год спустя глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии заложили капсулу в памятный знак на стройплощадке. Минчанам пообещали, что к концу 2018 года комплекс станет визитной карточкой Минска с уникальным зданием-офисом "Газпрома" высотой 168 метров.

Специально для его строительства снесли автовокзал "Московский" с обещанием перенести в другое место, что до сих пор не сделано. Стройка шла день и ночь в любую погоду два года, но в конце лета 2016-го все замерло. Никаких официальных комментариев с тех пор ни "Газпром", ни минские власти не дают. Пожелавший остаться неназванным представитель инвестора сообщил DW, что официального решения о приостановке - или тем более консервации - строительства объекта нет.

Учитывая продолжающийся спор о цене на газ, он назвал способом давления на "Газпром", поставщика газа в Беларусь, "сообщения в СМИ под броскими заголовками типа "Газпром Центр" законсервировали". По его выражению, "скорее всего, речь идет о временной приостановке работ и отсрочке окончания стройки". Косвенным подтверждением этой версии является поставка на стройплощадку оборудования, необходимого (как сказал один из рабочих) для запроектированного центра, свидетелем чего на прошлой неделе стал корреспондент DW.

"Газпром трансгаз Беларусь" недополучает доходы

Строительство "Газпром Центра" финансирует ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", 100-процентная дочка российского концерна. По решению наблюдательного совета ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" средства на это выделяются при условии наличия у него денег, полученных от белорусских партнеров за потребленный ими газ. По словам источника DW, учитывая долги ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан", образовавшуюся недоплату "Газпром трансгаз Беларусь" в данный момент компенсирует за счет внутренних резервов.

Сейчас, отметил источник, "Газпром трансгаз Беларусь" не только недополучает значительную часть выручки за проданный в Беларуси газ, но и использует средства для закачки газа в подземные газохранилища (дабы не допустить срыва поставок в разгар отопительного сезона) для финансирования текущих производственных расходов и строительства МФК.

Опрошенные DW аналитики считают некритичной задержку строительства МФК "Газпром центр". Гораздо больше их волнуют другие последствия нефтегазового конфликта Москвы и Минска.

Корректировка белорусского бюджета

Эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Александр Автушко-Сикорский называет парадоксальной ситуацию, при которой спор из-за цены на газ вызвал проблемы с поставками российской нефти Беларуси. По его словам, это первый случай в истории нефтегазовых войн Москвы и Минска. Данная взаимосвязь, констатирует аналитик, не прописана в открытых документах. Возможно, есть непубличные договоренности, допускает он и обращает внимание на то, что нефть и газ в Беларусь поставляют две разные российские компании.

Эксперты единогласно называют сокращение поставок нефти из РФ самым большим ударом для Беларуси. Прибыльность работы местных НПЗ в 2016 году и так упала после снижения цен на нефть, и если заводы не будут загружены на полную мощность, потери для бюджета усугубятся, прогнозирует Автушко-Сикорский.

Правительство уже скорректировало бюджет, сократив внутренние расходы, но деньги на оплату выставленного Россией счета за газ Беларуси сейчас найти крайне сложно, полагает минский эксперт в сфере энергетики Татьяна Маненок. Она считает в ближайшее время неизбежным рост цен на бензин в Беларуси.

Сворачивания модернизации белорусских НПЗ

Маненок также указывает на то, что вынужденно были свернуты программы модернизации, столь необходимой белорусским НПЗ. Эксперт поясняет, что белорусский госбюджет на 2016 год верстался с учетом пошлин на нефтепродукты, и эти деньги предназначались в основном для оплаты внешних долгов Минска.

По итогам 2016 года падение экспорта белорусских нефтепродуктов - по сравнению с предыдущим годом - окажется существенным: только за январь-октябрь он сократился в физическом выражении на 15%, а в стоимостном (долларовом) - на 38%.