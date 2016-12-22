Украина и Грузия преодолели последнее крупное препятствие на пути к отмене виз с государствами Евросоюза. Европейский парламент в четверг, 15 декабря, подавляющим большинством голосов одобрил новый механизм безопасности, который должен предотвратить злоупотребления безвизовым режимом гражданами этих стран. За принятие соответствующего документа высказались 485 евродепутатов, против были 132, а 21 воздержался, сообщается на сайте Европарламента.

Еще до голосования Евросоюз на различных уровнях констатировал, что Украина, Грузия и Косово успешно выполнили все критерии для отмены визового режима. Решение об отмене, однако, долгое время задерживается. Его должен принять Совет ЕС на уровне министров иностранных дел.

Механизм приостановки

Механизм приостановки безвизового режима вызывал острые споры, но в итоге его удалось согласовать. Он значительно проще, чем действовавший до сих пор Согласно новым правилам, как отдельная страна-член ЕС, так и Еврокомиссия вправе инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев. Теперь основанием для этого могут быть не только чрезвычайные обстоятельства, но и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом в том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.