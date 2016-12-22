Юрий Вишневский



Конкурс на должность госсекретаря Кабмина превратился в битву за контроль над правительственным аппаратом между Владимиром Гройсманом и Юлией Тимошенко.

13 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила результаты конкурса на должность государственного секретаря Кабинета Министров Украины. Именно так теперь будет называться руководитель Секретариата Кабмина, то есть правительственного аппарата.

Согласно новому закону "О государственной службе", госсекретарь Кабмина назначается сроком на пять лет, и никакие политические пертурбации наверху (перевыборы президента или парламента, смена правительства) не смогут выбить из-под него кресло, выигранное на конкурсе. А полномочия министра Кабинета Министров, который руководит Секретариатом Кабмина сейчас, как и полномочия его замов, должны истечь не позже 1 января 2017 г.

Конкурс был объявлен 9 ноября, к участию в нем были допущены 12 претендентов. Интрига заключалась в том, что в этот список не вошел нынешний министр Кабинета Министров Александр Саенко, который получил эту должность благодаря Владимиру Гройсману. С марта 2014 г., когда Гройсман был вице-премьером - главой Минрегиона, Саенко был его внештатным советником. Затем, когда Гройсман получил пост председателя Верховной Рады, Саенко возглавил его секретариат. А в апреле 2016-го, когда шли переговоры о составе нового правительства во главе с Гройсманом, будущий премьер настоял на том, чтобы Саенко получил пост министра Кабмина.

Говорят, Гройсман решил сохранить молодого и перспективного Саенко (ему всего 32 года) именно как члена своей политической команды. А на роль руководителя правительственного аппарата премьер избрал нынешнего первого зама Саенко 35-летнего Владимира Бондаренко. С февраля по июль 2015 г. Бондаренко был советником Гройсмана на посту спикера парламента, затем получил должность заместителя руководителя аппарата Верховной Рады - руководителя главного организационного управления, а в августе 2016-го Гройсман забрал его на работу в Кабмин.

Впрочем, конкурс на должность госсекретаря Кабмина отнюдь не стал для Бондаренко легкой прогулкой. Среди 11 конкурентов у него был серьезный соперник - 43-летний Владимир Федорчук, работающий в Секретариате Кабмина еще с 2005 г., то есть со времен первого премьерства Юлии Тимошенко. С января 2008-го по март 2010-го, во время второго премьерства Тимошенко, Федорчук занимал пост заместителя министра Кабмина, а 1 апреля 2014-го, вскоре после революции, вновь получил эту должность и пребывает в ней до сих пор.

Понятно, что любой аппаратчик думает о своей карьере. Конкурс - это прекрасный шанс для карьерного роста, особенно если учесть, что раньше в Украине подобных конкурсов вообще не было, никогда. Поэтому нет ничего удивительного или нелогичного в том, что замминистра Кабмина Федорчук решил посостязаться за пост госсекретаря Кабмина со своим старшим по должности, но младшим по возрасту коллегой - первым замминстра Кабмина Бондаренко.

Однако именно потому, что это был первый конкурс такого рода, цена его не сводилась к персональным амбициям Бондаренко или Федорчука. По большому счету, решался вопрос о том, кто получит контроль над правительственным аппаратом на следующие пять лет: Владимир Гройсман или Юлия Тимошенко.

Нелишне упомянуть, что отец Владимира Федорчука Ярослав Федорчук был в числе основателей Всеукраинского объединения "Батьківщина", являлся одним из стратегов и организаторов партийного строительства, в 1999-2005 гг. руководил секретариатом фракции "Батьківщина" и затем секретариатом БЮТ. Он был народным депутатом четырех созывов, проведя в парламенте почти десять лет - с 2005-го по 2014-й. В нынешний парламент он тоже баллотировался по списку "Батьківщини", но его 29-й номер оказался непроходным.

Конкурс завершился благополучно для Гройсмана: Бондаренко занял первое место, а Федорчук - второе и получил статус резервного кандидата. Это означает, что если в течение года должность госсекретаря Кабмина вдруг по какой-либо причине окажется вакантной, то Федорчук должен получить ее без конкурса. Однако шансы на то, что это произойдет, близки к нулевым.