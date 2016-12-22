Окружной административный суд Амстердама в среду принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину, сообщает Министерство культуры Украины.

"Официально! Только что окружной административный суд Амстердама принял решение вернуть на территорию Украины экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море", - говорится в сообщении Минкультуры на странице в Фейсбуке.

По информации СМИ, решение суда не означает, что экспонаты сразу вернутся в Украину. Судьи постановили, что золото останется в музее Аллард Пирсон еще на протяжении трех месяцев (срок апелляции).

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол наплавлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.