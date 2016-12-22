Владимир Козловский

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что выбрал председателя совета директоров и CEO нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США.

"Я выбрал одного из по-настоящему великих лидеров из мира бизнеса, Рекса Тиллерсона, чтобы он стал государственным секретарем", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

В прошлый вторник и утром в субботу Трамп встречался с Тиллерсоном у себя в "Трамп-Тауэр" и, судя по всему, проникся к 64-летнему нефтяному магнату, почувствовав в нем родственную душу.

Тиллерсон не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работает c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения.

"Мало кто из корпоративных титанов ближе к Путину, чем Тиллерсон, - сказал Washington Post Джейсон Бордорф из Колумбийского университета. - Так что этот выбор вместе с высказываниями Трампа в ходе избирательной кампании сигнализирует резкий поворот американской политики по отношению к России".

Черные ручки

В 1990-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и так наладил рабочие отношения с Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.

После подписания сделки в Нью-Йорке Тиллерсон и глава "Роснефти" Игорь Сечин лакомились икрой в роскошном манхэттенском ресторане Per Se, пишет Washington Post. На следующий день они подарили нефтяным аналитикам по черной ручке с датой сделки, выгравированной золотом.

Этот совместный проект затормозился в связи с американскими санкциями, наложенными на Россию за аннексию Крыма и покусительства на Восточную Украину. Известно, что Тиллерсон агитировал против санкций. Будучи госсекретарем, он получит высокую трибуну для призывов к их смягчению или отмене, которые существенно поднимут котировки акций Exxon.

Скептики немедленно предположили, что сообщения об этом выборе Трампа, возможно, являются пробным шаром, имеющим целью выяснить, с каким противодействием в сенате США может столкнуться эта кандидатура. Находят многозначительным, что хотя Трамп превозносит в интервью Тиллерсона, он ни разу не сказал открытым текстом, что его выбор остановился именно на нем.

Если противодействие покажется Трампу достаточно серьезным, то, согласно этой гипотезе, он от греха подальше назначит кого-то другого. Благо желающих достаточно.

Среди них мультимиллионер Митт Ромни, хотя, как сообщают, окружение будущего президента США не может простить Ромни того, что до выборов он был глашатаем республиканского сопротивления кандидатуре Трампа. Называли и сенатора-республиканца Боба Коркера, и бывшего представителя США в ООН Джона Болтона, хотя против него резко высказывается сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Либертарианец и изоляционист, Пол считает Болтона слишком большим внешнеполитическим ястребом.

"Он до сих пор превозносит войну в Ираке! - сказал сенатор телекомпании Эй-би-си. - Он агитировал за ядерный удар Израиля по Ирану. Он хочет сменить режим в Иране. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Болтон не получил никакой должности".

Болтона также прочат на пост замгоссекретаря, хотя им вряд ли будет уютно в одной упряжке с кавалером российского ордена Дружбы Тиллерсоном.

"Провокационное назначение"

После того, как ЦРУ объявило, что, по его данным, российские хакеры взламывали американские компьютеры не только для того, чтобы посеять хаос и развенчать избирательную систему США, но и с целью помочь Трампу в единоборстве с Хиллари Клинтон, "друзья Путина" сделались еще менее популярны в конгрессе, особенно среди демократов.

В этой связи обозреватель Си-эн-эн Стивен Коллинсон назвал разговоры о назначении Тиллерсона провокационными.

Сенатор-демократ Боб Менендес написал в соцсетях, что разговоры о назначении Тиллерсона "внушают тревогу и абсурдны".

"Если Рекс Тиллерсон будет нашим государственным секретарем, - продолжал Менендес, - администрация Трампа гарантирует этим, что у России будет в президентском кабинете готовый на все услуги сообщник, направляющий внешнюю политику нашей страны".

"Сломать хребет"

В сенате, который должен будет утвердить это назначение, 48 демократов и 52 республиканца. Лишь горстка перебежчиков к демократам может погубить кандидатуру Тиллерсона.

Пока никто из сенаторов правящей партии не говорил, что он будет голосовать против Тиллерсона, но некоторые из них высказали сомнения. Джон Маккейн, который назвал российского президента "бандитом и убийцей", заявил Си-эн-эн, что обеспокоен "тесными личными отношениями" между Путиным и Тиллерсоном.

"И, конечно, они заключали колоссальные сделки, что окрасит его отношение к Владимиру Путину и к русской угрозе", - заметил Маккейн, который, тем не менее, обещал, что кандидатура Тиллерсона будет рассмотрена без предвзятости.

Маккейн был не одинок. Сенатор Марко Рубио написал в воскресенье в "Твиттере": "Друг Владимира" - это не та характеристика госсекретаря, какую я надеялся услышать".

Еще один сенатор-республиканец, Линдси Грэм, заявил в воскресенье, что Россия пытается "сломать хребет" демократическим странам планеты.

"Я почти не знаю этого человека, - сказал Грэм. - Но скажу так: если вы получили награду от Кремля, орден Дружбы, то у нас будет, о чем поговорить... Я не хочу быть предвзятым, но все это меня несколько нервирует".

Если вся демократическая фракция сената дружно проголосует против Тиллерсона, то поданных против него голосов указанной троицы республиканцев хватит на то, чтобы он не прошел.

С другой стороны, Трамп еще может назначить в свой кабинет сенаторов-демократов Джо Манчина или Хайди Хайткамп. Неясно, как они отнесутся тогда к кандидатуре Тиллерсона.

Бойскаут

Возможный госсекретарь возглавляет одну из самых больших корпораций в мире, но, в отличие от Трампа, он не купался в огнях рампы, и весть о его потенциальном назначении заставила журналистов лихорадочно его гуглить.

Хотя в прогрессивном лагере нефтяников считают воплощением зла, Тиллерсон, в отличие от Трампа, признает реальность климатических изменений и поддерживает Парижский договор о борьбе с выбросами парниковых газов.

Тем не менее, борцы за окружающую среду уже готовятся дать Тиллерсону бой.

Он закончил Техасский университет с дипломом инженера-строителя, поступил в 1975 году на работу в Exxon и дослужился в 2006 году до ее главы. Больше он нигде не работал.

Критики уже попрекают его полным отсутствием дипломатического опыта. С другой стороны, Exxon работает примерно в 50 странах, и у Тиллерсона накопилось куда больше опыта общения с иностранными лидерами, чем у большинства кадровых сотрудников Госдепа.

Для того чтобы возглавлять глобальную корпорацию, которую иногда уподобляют государству, необходимо разбираться в геополитике и внутренней политике многих государств, замечает Коллинсон на сайте Си-эн-эн.

Если он не станет сейчас госсекретарем, на будущий год Тиллерсон уйдет на пенсию и будет жить безбедно. Размер его пенсионного плана оценивают в 300 млн долларов, хотя если он сделается членом кабинета, ему придется продать все свои акции.

Из американских чиновников конфликт интересов не запрещается лишь президенту и вице-президенту.