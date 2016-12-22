Елена Мухаметшина

Почти треть жителей России (29%) признались, что за последнее время их отношение к Путину ухудшилось, следует из ноябрьского опроса «Левада-центра». Одновременно заметно уменьшилось число тех, кто считает, что президент «успешно и достойно справляется с решением проблем» (см. график). Но почти половина респондентов (48%) по-прежнему верит, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему мешает «сопротивление бюрократии».

Отношение к президенту ухудшилось больше, чем в момент протестов на Болотной площади, говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, но эти цифры объясняются теми же обстоятельствами, что и все колебания 2014-2015 гг., когда уровень поддержки Путина существенно вырос. В 2011 г. терпение россиян по поводу последствий кризиса закончилось и рост недовольства властью выразился в снижении рейтингов, сейчас происходит нечто подобное, говорит социолог: «Претензии к власти носят отложенный характер - видимо, эти настроения появились за последний год». При этом уровень одобрения деятельности президента не изменился - в ноябре он был 86%, подчеркивает Гражданкин: «Вопрос о том, что президент не справляется со своими обязанностями, не стоит, но какое-то количество претензий, которые были отложены, появляются». Пока нельзя понять, случайное это колебание или устойчивый тренд, оговаривается социолог: «Интересно, что произойдет, когда изменится впечатление от деятельности нового президента США. Если показатель вернется к исходным значениям, то, выходит, все зависело от США. Если же цифры не изменятся, то это значит, что идут какие-то подспудные процессы и нарастает недовольство».

Ответы на динамический вопрос об отношении к Путину нужно соотносить со статическими цифрами уровня доверия и одобрения деятельности, считает политолог Александр Пожалов. В январе 2012 г. только 10% говорили об ухудшении отношения, но тогда и уровень доверия был заметно ниже, сейчас же исходная база - это рекордные показатели с 2014 г., подчеркивает эксперт: «Ухудшение отношения могло произойти из-за затяжной фазы экономического кризиса. Это претензия не к Путину, с которым связаны надежды на выход из кризиса, а к власти в целом». Кроме того, когда человека спрашивают об изменении отношения, то он сравнивает ситуацию с собственными, часто завышенными ожиданиями, полагает Пожалов: «Видимо, у части людей они не во всем реализовались, поскольку Путин стремится сбалансировать ожидания многополярного общества». Показатели возвращаются к норме, согласен политолог Григорий Голосов, поскольку уровни поддержки Путина в 2014-2015 гг. «были патологически высокими и достигнутыми за счет мобилизации националистических сантиментов». Люди продолжают ощущать, что экономическое положение ухудшается, а качество госуправления остается скромным, полагает эксперт: «А остающиеся высокими показатели доверия говорят о том, что в условиях отсутствия альтернативы люди хотят жить в государстве и не хотят анархии».







