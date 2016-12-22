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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин продал Приднестровье транснациональной корпорации

 Сергей Ильченко

Выборы в непризнанной ПМР преподнесли сюрприз: Евгений Шевчук, опиравшийся к концу своего пятилетнего правления почти исключительно на административный ресурс и незаконную деятельность КГБ ПМР, превращенного в личную гвардию "президента", с треском проиграл в первом туре. Признаюсь честно - такого я не ожидал. Я был уверен, что предстоит второй тур, и что самое интересное ещё впереди. Но вот - поди ж ты...

Сюрприз в первом туре

Дальнейшая судьба Шевчука - отдельная тема. Я уверен, что его выведут из-под всех ударов, поскольку его показания - а он, спасая свою шкуру, без сомнения будет сливать всех - так вот, его показания возымели бы крайне неприятные последствия. Множество уважаемых людей, политиков и бизнесменов из России, Молдовы и Украины, множество чиновников ЕС и ОБСЕ, иностранных дипломатов, аккредитованных в Кишиневе и прочей солидной публики оказались бы в крайне неудобном положении. Потому, что криминальную дыру "ПМР" юзали все, и Шевчук, как официальный смотрящий за этой дырой, со всех получал свою долю. Это значит, что Шевчука тихонько уведут в тень и продержат там до тех пор, пока интерес к нему не угаснет, вытесненный новыми событиями. Всё будет примерно так же, как было с Игорем Смирновым.

Большая часть его "девочек"-министерш тихо уедет кто куда. Многие получат статус политического беженца в странах ЕС, другие всплывут где-нибудь в России. Тонтон-макуты из КГБ ПМР выразят готовность служить новой власти и будут приняты на службу. Тонтон-макуты, которые делают всю грязную работу, любой власти всегда нужны. Словом, с Шевчуком и его окружением всё банально и предсказуемо. На путч, непризнание результатов выборов и силовое воцарение на следующий срок у него не то чтобы не хватило духу. Просто надобности в этом не возникло. Все необходимые гарантии, причём, на самом высоком уровне, он, несомненно, получил.

А вот новая власть в лице Вадима Николаевича Красносельского, шагнувшего в президенты из кресла председателя Верховного Совета ПМР - это уже тема для разговора. И для осторожных прогнозов.

Красносельский - кто он такой?

Вадим Красносельский - фронтмен команды, а не харизматический лидер. Это самое важное, что нужно знать о нём. В силу этого факта его личные качества и биография особого значения не имеют. Можно, конечно, заняться их анализом - но, сразу скажу, ничего особо интересного там нет. Карьера - в МВД ПМР. Психология, ухватки, взгляды, общий уровень - всё полностью укладывается в рамках этой карьеры. Был замечен международным холдингом "Шериф" как, во-первых, управляемая фигура с большим уважением к субординации, и, во-вторых, одновременно, опытный администратор, причем, с опытом работы именно в силовых структурах. Иными словами, Красносельский - это крепкий менеджер среднего звена, имеющий опыт подходящего профиля. В этом качестве он был обкатан в политике, признан годным и продвинут в президенты.

 Вадим Красносельский

Во всём этом перечислении нет ни капли уничижительного. Люди бывают разные. Красносельский - вот такой. Так он сформировался, так у него по жизни всё сложилось. Это не хорошо и не плохо - это данность. Как цвет глаз или волос. Речь идет лишь о том, что, прогнозируя дальнейшее развитие событий, мы должны отталкиваться не от фигуры Красносельского, а от холдинга "Шериф". Руководство которого сформировало команду, выделило средства на оплату нескольких избирательных кампаний, продвинуло в несколько этапов Вадима Красносельского в кресло президента - и сейчас, с полным на то основанием, ждет дивидендов от сделанных вложений.

Как и всякие бизнесмены, руководители "Шерифа" не любят политику, считая её паразитическим наростом на бизнесе. Нравы внутри холдинга - чрезвычайно авторитарные, отношение к работникам, по словам большинства работавших там - крайне жесткое, эксплуатация - запредельно жестокая, вмешательство в личную жизнь сотрудников и слежка за ними - всеобъемлющие и широкомасштабные. В общем, особо идеализировать холдинг "Шериф" не стоит.

Холдинг монополизировал целый ряд сфер деятельности в ПМР, включая доступ к интернету и телефонную связь. Специалисты холдинга прямо участвовали в ограничении гражданских свобод путем введения сетевой цензуры по указаниям КГБ ПМР - а также по инициативе руководства самого холдинга, и отслеживали ip-адреса интересовавших КГБ ПМР персон. Холдинг имеет собственную службу безопасности. Фактически, это небольшая ЧВК, вполне сравнимая по численности с КГБ ПМР + центральный аппарат МВД ПМР, но лучше оснащенная технически и неплохо вооруженная. Кроме того, мотивация бойцов этой ЧВК несравненно выше, чем у сотрудников КГБ и МВД, с точки зрения материальной. Иными словами, внутри ПМР холдинг укоренен очень прочно, и сейчас, после победы на выборах, у него не осталось серьёзных оппонентов. Сопротивление старой команды будет подавлено за 2-3 недели: часть её инкорпорируют в холдинг, часть закошмарят и разгонят.

Зачем холдингу нужно Приднестровье?

Вадим Красносельский станет инструментом холдинга "Шериф", выполняющим задачу по созданию для холдинга наиболее благоприятных условий в "ПМР". В этом тоже нет ничего уничижительного или незаконного - в сложившихся условиях соотношения сил ничего другого и быть не могло. К этой ситуации следует отнестись спокойно, и спокойно её проанализировать. Итак, зачем "Шерифу" Приднестровье?

Прежде всего, это его инструмент: серая зона, за счет пользования которой можно получать материальную выгоду. В чём суть серой зоны? В том, что в ней можно держать склады и производства, которые невозможно держать в любом признанном государстве. Потому, что признанное государство имеет суверенитет, ограниченный его международными обязательствами. Грубо говоря, к вам могут подойти инспекторы из международных организаций, с которыми вы подписали договора о сотрудничестве и общих правилах игры, и потребовать отчета о том, что происходит во-о-он за тем забором. Или вытащить хозяйственный спор, возникший на вашей территории, в Лондонский, к примеру, суд. Или заявить, что у вас политзаключенные по тюрьмам и никаких прав человека - и это плохо, и такую ситуацию терпеть более нельзя.

Словом, чтобы продолжать пользоваться преимуществами, которые дает статус признанного государства, необходимо соблюдать некоторые приличия. Или хотя бы делать вид, что вы их соблюдаете. А если вы не признаны - то вам нечего терять в плане репутации, и вы можете творить на своей непризнанной территории всё, что хотите. И многие бизнесмены из признанных государств будут с завистью смотреть на вас и просится в вашу гм... в общем - на ваше пространство, чтобы тоже вдоволь оттянуться на недозволенном. А вы можете брать с них за это деньги - ту часть прибыли, которую они будут получать от недозволенных в других местах занятий, на подконтрольном вам пространстве. А кроме того, вы сами можете делать то, что в других местах делать невозможно.

 Холдинг "Шериф" владеет в Приднестровье почти всей торговлей, телекоммуникациями и сферой услуг. Есть также футбольный клуб и стадион "Шериф"

Есть, правда, одно "но". Извлечение прибыли из таких занятий предполагает движение товаров и финансов из вашей серой зоны и вовнутрь неё. А, поскольку вы как бы не признанны формально, тут возникают некоторые ограничения. Которые тоже, конечно, преодолеваются, но тут уже вам надо отдавать за это преодоление часть денег, которые вы извлекаете из недозволенных в остальном мире занятий. Отдать их надо тем, от кого зависит прозрачность для вас границ, окружающих ваш анклав.

Но в целом "серая зона" - очень доходная штука. То есть, при всех затратах на её содержание, держать такую зону очень выгодно.

Если вы просто бандит, безо всяких затей, каким был Евгений Шевчук, то ваши действия прозрачны и понятны. Зону нужно удерживать в её сером виде, всякие переговоры по урегулированию забалтывать, сохраняя неопределенный статус-кво при де-факто признании, и перекидывать вырученное бабло в оффшоры. Чем, собственно, Шевчук и его подельница Нина Штански все пять лет и занимались.

А если у вас есть ещё и легальный и нелегальный бизнес, то всё не так однозначно. Здесь уже начинают бороться два варианта развития. Либо остепениться и стать солидным и уважаемым негоциантом (а в случае с ПМР можно ещё получить бонусы миротворца) либо продолжать пиратствовать в серой зоне, выводя доходы от неё в оффшор и вкладывая их в легальный бизнес уже где-то далеко, в расчете на детей и внуков или спокойную старость. То есть, эксплуатируя высокодоходные, но незаконные виды деятельности до последней возможности, по принципу "я пил из чаши Бытия до самого закрытия". Именно тут в случае с "Шерифом", руководство которого может выбирать одно из двух, и начинается неопределенность. И порождается она вовсе не особенностями личности Красносельского, а той неоднозначной ситуацией, в которой пребывает холдинг "Шериф".

Всё дальнейшее зависит только от ответа на этот самый главный вопрос: какой из видов деятельности в сложившейся ситуации будет признан приоритетным? Точнее, даже не вид деятельности, а направление развития. Но то, какое решение примет холдинг, будет во многом - почти во всем, собственно говоря - зависеть от политики сопредельных с ПМР государств, а также от государства, держащего в регионе свою армейскую группировку и от союза государств, куда уходит порядка 60% легального приднестровского экспорта. То есть от Молдовы, Украины, России и ЕС.

Россия, Молдова, Украина и Евросоюз: интересы в Приднестровье и варианты действий

Начнем с России - потому что её действия просчитываются проще всего. Россия заинтересована в поддержании пояса хаоса у своих границ. Таким образом, интересы России как государства (в той мере, в какой можно вообще говорить о существовании государственных интересов России как некоей концепции, что весьма и весьма условно) и интересы российских криминальных структур, а также отдельных российских ведомств полностью совпадают. Россия заинтересована в сохранении ПМР в виде серой, криминальной зоны.

Какие предложения, способствующие такому варианту развития событий, могут быть сделаны холдингу с российской стороны? Во-первых, гарантии дальнейшего крышевания: нахождения российских "миротворцев" и давления на Молдову. И всего остального, необходимого для того, чтобы ситуация "де-факто признания" при полной неэффективности переговоров, сохранялась как можно дольше. Включая и мантру "не трогайте формат 5+2". Во-вторых, доступ к схеме "газ в долг, долг в копилку со 100% перспективой списания в дальнейшем".

Остальное - уже мелочи. До новых выборов сейчас пять лет (ну, хорошо - 4 года до выборов в ВС ПМР и местных выборов), так что кормить пенсионеров можно и поскромнее. Или вообще не кормить, поскольку число пенсионеров как явно непродуктивной категории населения в Приднестровье хорошо бы поубавить. Так что российская прибавка к пенсии может и будет, а может, и нет. Но п.1 и 2 будут обязательно. И всё давление придется, во-первых, на Молдову, а во-вторых, на ОБСЕ, плотно завязанную в урегилировании, поскольку давить на Украину на приднестровском направлении в Москве пока не научились.

Хотя перспективный инструмент, в принципе, есть. Это до 100 тысяч граждан Украины, которые стоят на консульском учете в Молдове, как проживающие постоянно в Приднестровье. Излишне говорить, что всё руководство приднестровских украинских общин вполне продажно, и стоит до смешного недорого. Плюс к этому, его можно и просто припугнуть, поскольку репрессивный КГБ ПМР, насыщенный российской агентурой, явной и тайной, тоже никуда не делся.

То есть, организовать на территории "ПМР" маленькую "другую Украину", лояльную Москве, но пляшущую гопак и спивающую украинские песни, можно запросто.

Теперь смотрим, что имеется в Молдове. В Молдове мы наблюдаем попытки выстроить новую политическую архитектуру, где пророссийская и проевропейская компоненты уравновешивали бы друг друга, оставляя местным элитам максимальное поле для маневров между ними. В целом, подготовка такого спектакля в молдавском театре политических кукол идет вполне успешно. В роли постановщика и администратора - то есть, попросту говоря, Карабаса-Барабаса, очень успешно выступает Владимир Плахотнюк.

И всё у него получается славно, но только система взаимных сдержек и противовесов, выстроенная им, пока ещё очень неустойчива. И будет неустойчива ещё как минимум до 2018 года, до парламентских выборов. И колыхать это сооружение, втаскивая в политическое поле Молдовы Приднестровье, очень рискованно. Может пойти насмарку большая и сложная работа - при том, что особых выигрышей даже в случае полного успеха этой операции как-то не просматривается. То есть, в этом плане проще всего оставить Приднестровье в том виде, в каком оно есть сегодня.

Плюс к этому, в Молдове есть мощное криминальное и полукриминальное лобби, задействованное в различных схемах, напрямую требующих сохранения "ПМР" в качестве "серой зоны". Причем, Россия, и даже на уровне государственных органов, скорее всего, будет способствовать увеличению числа возможных вариантов таких схем, и самому широкому вовлечению в них как молдавских, так и украинских бизнесменов и политиков. И уж как минимум - она не будет уменьшать число таких завязок.

Остается Украина. Где всё ровно то же самое, что и в Молдове. За исключением того, что Украине не придется втаскивать ПМР в своё политическое поле. А так всё то же: и попытки киевской власти выстроить систему взаимных сдержек по линии "Запад-Восток" - пока, правда, менее успешные чем в Молдове. Но, всё равно, делающие крайне нежелательными любое усложнение ситуации, и без того непростой. И мощное, очень влиятельное криминальное лобби, завязанное на схемы в ПМР. То есть, никакого явственного вектора сил, направленных на закрытие "серой зоны", не просматривается и в Украине.

Европейцев нынешняя ситуация тоже, в целом, устраивает. Там тоже есть теневое лобби, которому "ПМР" в его нынешнем виде очень выгодно. Более того, это лобби предприняло в последний год ряд особенно энергичных - и успешных - шагов, направленных на полное закрытие темы о правах и свободах в "ПМР". Потому, что отсутствие этих прав и свобод, с одной стороны, несколько изолирует власти ПМР - притом, любые власти, любую правящую команду, ставя их в положение вечно виноватых. А, с другой - обеспечивает оперативное и без каких-либо проблем выстраивание приднестровской части таких серых схем.

Такие отстойники как "ПМР", особенно если они тесно сращены с подающей надежды страной, включенной в программу сотрудничества и интеграции с ЕС, - в данном случае, это Молдова - очень нужны европейскому бизнесу для де-факто обхода разного рода санкций и запретов. Ну, а если нужна точка приложения общих усилий, необходимая для сплочения ЕС как целого, то можно чуть обострить ситуацию, и сообща приняться улаживать хорошо спланированное обострение. Я уже писал, что одним из условий прочности ЕС и крепкой власти евробюрократов является то, чтобы на периферии ЕС немножко стреляли и немножко пытали, и в этом плане интересы Брюсселя совершенно совпадают с интересами Москвы.

Подведем итоги: смена власти в Тирасполе - хорошо это или плохо?

С одной стороны, это, несомненно, хорошо. Уходящий Евгений Шевчук был уголовным преступником - как по ступенькам карьеры, так и по складу характера. Он также был асоциальным психопатом, что усугублялось его патологической трусостью. Весь этот букет качеств, по свидетельству знающих его людей, был присущ ему ещё с детства. В сочетании с нервным напряжением, неизбежным при занятиях политикой, он вовлек Шевчука в тяжелую кокаиновую зависимость.

Его супруга, Нина Штански, во всем, за исключением пристрастия к наркотикам, и заметно более высокого IQ, повторяет своего мужа.

Сейчас на смену этой преступной парочке приходит человек, не являющий собой ничего яркого, но, вместе с тем, полностью контролируемый людьми, имеющими в регионе и за пределами региона достаточно крупный бизнес, часть из которого вполне легальна. Несомненно, эти люди - речь идет, естественно, о руководстве холдинга "Шериф" более вменяемы, предсказуемы, логичны, и менее склонны поддаваться импульсивным решениям чем парочка психопатов с абсолютно криминальным мышлением.

К сожалению, на этом все плюсы кончаются. При правильной политике Кишинева и Киева "Шериф" мог бы стать локомотивом реального урегулирования приднестровского конфликта, закрытия "серой зоны" и возвращения региона к нормальной жизни. Но ни в Молдове, ни в Украине нет по-настоящему влиятельных сил, заинтересованных в таком сценарии. Тем более таких сил нет в России и ЕС. Напротив, и Россия и ЕС прямо заинтересованы в сохранении нынешней ситуации.

Это означает, что будут заменены лишь первые лица режима. Все репрессивные структуры и практика борьбы с инакомыслием путем закошмаривания или посадки в тюрьму любых несогласных останется в полной неприкосновенности.

Вадим Красносельский нынешним летом выступил в качестве инициатора закона, предусматривающего до 7 лет тюрьмы за публичное выражение сомнений в позитивной роли присутствия в Приднестровье российского армейского контингента. Разумеется, сам по себе этот факт мог бы быть отнесен к вынужденным предвыборным маневрам, предпринятым в сложной ситуации, когда российская пропаганда господствует на приднестровском информационном поле. Но, увы - приведенные выше доводы говорят о том, что репрессивный закон является не вынужденным шагом в предвыборной кампании Красносельского, а твердой заявкой на общую направленность политики нового президента ПМР, сделанной исходя из анализа реальной ситуации.

 

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19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

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20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

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14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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