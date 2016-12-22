Группа сенаторов из двенадцати республиканцев и пятнадцати демократов направила будущему президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой занять жесткую позицию в отношении России в связи с "военным захватом территории" Украины. Об этом в четверг, 8 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора от штата Иллинойс, демократа Ричарда Дурбина.

Инициаторами обращения к Трампу выступили сам Дурбин и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман. Оба политика являются учредителями сенаторского собрания по украинскому вопросу. "В свете продолжающейся агрессии России, отказывающейся уважать территориальную целостность Украины и ее суверенное право выбирать собственную судьбу, мы повторяем свой призыв: Соединенные Штаты должны усилить политическую, экономическую и военную поддержку Украины", - сказано в подписанном сенаторами обращении. Среди прочего, сенаторы выступили за поставку Киеву летального оружия для сдерживания возможной военной агрессии и призвали США поддержать политические реформы в стране.

Сенаторы подчеркнули, что аннексия Крыма Россией никогда не должна быть признана. Они также призвали не снимать санкций с России за "ее поведение на Восточной Украине" до полного выполнения ключевых положений минских договоренностей.

Обращение подписали большинство сенаторов от Республиканской и Демократической партии, входящие в комитет по иностранным делам Сената.