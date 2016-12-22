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Конгресс США увеличил помощь по безопасности Украине на 50 млн до 350 млн долларов
США предусмотрели в госбюджете-2017 $350 млн на оборону Украины
США предусмотрели выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Решением Конгресса США увеличена помощь по безопасности Украине до 350 млн долларов. Сенат США вслед за Палатой представителей большинством голосов одобрил Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны", - говорится в нем.
Согласно сообщению, сумма средств, которую предполагается выделить для предоставления помощи по безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена на 50 млн до 350 млн долларов.
Кроме того, перечень видов помощи расширен путем включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что документ еще должен быть подписан Президентом США.
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