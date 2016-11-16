Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Какой жупел получится из Новинского
23:31 08.12.2016 |
Юрий Вишневский
Еще до решения парламента Вадим Новинский объявил, что бежать не собирается и будет ходить на допросы. Теперь ему придется глубоко вжиться в образ страстотерпца за веру.
Согласие парламента на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности оказалось неожиданным для всех. Сам герой дня во время доклада Юрия Луценко смеялся и болтал с коллегами, излучая уверенность в том, что ему ничего не грозит. Депутаты знали, что просьба генпрокурора не получит поддержки не только "Оппоблока", но и группы "Воля народа", так же как и "Відродження" и членов "Укропа". А среди остальных фракций единодушную готовность наказать Новинского демонстрировала только "Самопоміч". Спикер Андрей Парубий, поставив вопрос на голосование, не смог скрыть изумления, когда на табло высветилось 228 за.
На первый взгляд, это решение парламента мало что меняет. ГПУ попросила согласия только на привлечение Новинского к уголовной ответственности, но не на его задержание и арест. Поэтому Новинский может и дальше спокойно ходить в Верховную Раду и изображать из себя мученика, как он это делал, выступая с ответной речью после доклада Луценко.
Тем не менее кое-что все же изменится. Например, "Оппоблок" будет вынужден встать в позу оскорбленного и уже не сможет отдать свои голоса в поддержку госбюджета-2017. Это создает правительству большую проблему, хоть и решаемую. Но в то же время это означает, что игра в поддавки с "Оппоблоком" теряет смысл. И в дальнейшем неприятности могут ждать не только Новинского, но и других представителей "Оппоблока" - как в парламенте, так и вне его.
С самим героем дня тоже не все так просто. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности вообще, а не по какому-то конкретному делу. И теперь уже от Луценко зависит, какие и когда предъявлять Новинскому подозрения и обвинения. Можно предположить, что ГПУ не надеялась получить согласие парламента и потому не слишком старалась собрать против Новинского надежную доказательную базу. Но теперь все по-другому. Теперь генпрокурор уже не может кивать на депутатов и будет вынужден приложить все усилия, чтобы довести своего "протеже" до суда и там не опозориться.
Так что Новинскому в самый раз поглубже вживаться в образ мученика, в исконном смысле этого слова. До сих пор он старался изображать из себя мученика политического. "Генпрокуратура превратилась в НКВД образца 1937 г. и политическую инквизицию. Она преследует всех несогласных с этой властью политиков. Власть грабит людей через тарифы, цены и различные поборы. Все, кто борется с этой властью, все, кто говорит правду об этом, тут же подвергаются гонениям и политическим преследованиям. И Генеральная прокуратура является инструментом в этих незаконных действиях", - привычно рассказывал он с парламентской трибуны в ответ на обвинения Луценко.
Но соль в том, что нынешние обвинения Новинскому касаются не политики или бизнеса, а церковной сферы. ГПУ подозревает его в соучастии в 2013 г. (вместе с Януковичем и тогдашним руководством МВД - министром Захарченко и начальником киевского главка Коряком) в незаконном лишении свободы в течение 179 дней архиепископа Александра Драбинко, который тогда был личным помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Владимира. И делалось это, по утверждению ГПУ, с целью внутрицерковного переворота в УПЦ МП.
Выступая в парламенте, Луценко обнародовал показания свидетелей, которые доказывают причастность Новинского к попытке отстранения митрополита Владимира от поста предстоятеля УПЦ МП. И как бы Новинский ни хотел избежать такого развития событий, но он будет вынужден защищаться от этих обвинений.
"Я приму любое решение Верховной Рады, которое она примет. Я приму спокойно и из страны никуда уезжать не собираюсь. Меня полгода психически атакуют, чтобы я уехал из страны, чтобы можно было спокойно достряпать это дело и сделать обвинительный приговор в суде в мое отсутствие. Я никому не дам возможности злорадствовать и строить на этом какие-то спекуляции. Я буду находится в стране, буду сотрудничать со следствием и дальше", - заявил Новинский в эфире телеканала "112 Украина" накануне рассмотрения в парламенте представления ГПУ. Если после таких слов он сбежит, это будет выглядеть как признание своей вины. И как признание того, что ряд иерархов УПЦ МП вместе с Януковичем готовили внутрицерковный переворот.
Судя по недавнему обращению священного синода УПЦ МП в защиту Новинского, некоторые церковные иерархи чувствуют себя сейчас, как на горячих углях. И не только иерархи УПЦ МП, поскольку Новинский является представителем интересов патриарха РПЦ Кирилла. Чем сильней будет разгораться скандал вокруг темных событий в УПЦ МП во времена Януковича, тем ниже будет падать авторитет этой церкви.
Собственно, это уже чувствуется - и по оттоку прихожан (вернее, перетоку их в УПЦ Киевского патриархата), и по изменившемуся отношению со стороны власти. Иерархи Московского патриархата уже почти лишились прежде весьма надежного иммунитета от претензий со стороны правоохранителей. А дальше может стать еще хуже. Причем подозрения попам московской церкви могут выдвигаться на всех уровнях снизу доверху. Основания для подозрений могут быть самые разные - от поддержки террористов и посягательства на территориальную целостность Украины до банальной контрабанды.
В такой ситуации церковное начальство (разумеется, московское, а не киевское) может потребовать от Новинского сыграть роль страстотерпца за веру. И очень интересно, готов ли Новинский к такой роли и как далеко он готов зайти в этой игре.
Статьи по теме:
Вместе с Новинским неприкосновенности лишится УПЦ МП
|16.11.2016
|
Накануне рассмотрения дела о снятии неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского, Синод УПЦ МП принял довольно своеобразное обращение к президенту Украины
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.