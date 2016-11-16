Юрий Вишневский



Деловая столица

Еще до решения парламента Вадим Новинский объявил, что бежать не собирается и будет ходить на допросы. Теперь ему придется глубоко вжиться в образ страстотерпца за веру.

Согласие парламента на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности оказалось неожиданным для всех. Сам герой дня во время доклада Юрия Луценко смеялся и болтал с коллегами, излучая уверенность в том, что ему ничего не грозит. Депутаты знали, что просьба генпрокурора не получит поддержки не только "Оппоблока", но и группы "Воля народа", так же как и "Відродження" и членов "Укропа". А среди остальных фракций единодушную готовность наказать Новинского демонстрировала только "Самопоміч". Спикер Андрей Парубий, поставив вопрос на голосование, не смог скрыть изумления, когда на табло высветилось 228 за.

На первый взгляд, это решение парламента мало что меняет. ГПУ попросила согласия только на привлечение Новинского к уголовной ответственности, но не на его задержание и арест. Поэтому Новинский может и дальше спокойно ходить в Верховную Раду и изображать из себя мученика, как он это делал, выступая с ответной речью после доклада Луценко.

Тем не менее кое-что все же изменится. Например, "Оппоблок" будет вынужден встать в позу оскорбленного и уже не сможет отдать свои голоса в поддержку госбюджета-2017. Это создает правительству большую проблему, хоть и решаемую. Но в то же время это означает, что игра в поддавки с "Оппоблоком" теряет смысл. И в дальнейшем неприятности могут ждать не только Новинского, но и других представителей "Оппоблока" - как в парламенте, так и вне его.

С самим героем дня тоже не все так просто. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности вообще, а не по какому-то конкретному делу. И теперь уже от Луценко зависит, какие и когда предъявлять Новинскому подозрения и обвинения. Можно предположить, что ГПУ не надеялась получить согласие парламента и потому не слишком старалась собрать против Новинского надежную доказательную базу. Но теперь все по-другому. Теперь генпрокурор уже не может кивать на депутатов и будет вынужден приложить все усилия, чтобы довести своего "протеже" до суда и там не опозориться.

Так что Новинскому в самый раз поглубже вживаться в образ мученика, в исконном смысле этого слова. До сих пор он старался изображать из себя мученика политического. "Генпрокуратура превратилась в НКВД образца 1937 г. и политическую инквизицию. Она преследует всех несогласных с этой властью политиков. Власть грабит людей через тарифы, цены и различные поборы. Все, кто борется с этой властью, все, кто говорит правду об этом, тут же подвергаются гонениям и политическим преследованиям. И Генеральная прокуратура является инструментом в этих незаконных действиях", - привычно рассказывал он с парламентской трибуны в ответ на обвинения Луценко.

Но соль в том, что нынешние обвинения Новинскому касаются не политики или бизнеса, а церковной сферы. ГПУ подозревает его в соучастии в 2013 г. (вместе с Януковичем и тогдашним руководством МВД - министром Захарченко и начальником киевского главка Коряком) в незаконном лишении свободы в течение 179 дней архиепископа Александра Драбинко, который тогда был личным помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Владимира. И делалось это, по утверждению ГПУ, с целью внутрицерковного переворота в УПЦ МП.

Выступая в парламенте, Луценко обнародовал показания свидетелей, которые доказывают причастность Новинского к попытке отстранения митрополита Владимира от поста предстоятеля УПЦ МП. И как бы Новинский ни хотел избежать такого развития событий, но он будет вынужден защищаться от этих обвинений.

"Я приму любое решение Верховной Рады, которое она примет. Я приму спокойно и из страны никуда уезжать не собираюсь. Меня полгода психически атакуют, чтобы я уехал из страны, чтобы можно было спокойно достряпать это дело и сделать обвинительный приговор в суде в мое отсутствие. Я никому не дам возможности злорадствовать и строить на этом какие-то спекуляции. Я буду находится в стране, буду сотрудничать со следствием и дальше", - заявил Новинский в эфире телеканала "112 Украина" накануне рассмотрения в парламенте представления ГПУ. Если после таких слов он сбежит, это будет выглядеть как признание своей вины. И как признание того, что ряд иерархов УПЦ МП вместе с Януковичем готовили внутрицерковный переворот.

Судя по недавнему обращению священного синода УПЦ МП в защиту Новинского, некоторые церковные иерархи чувствуют себя сейчас, как на горячих углях. И не только иерархи УПЦ МП, поскольку Новинский является представителем интересов патриарха РПЦ Кирилла. Чем сильней будет разгораться скандал вокруг темных событий в УПЦ МП во времена Януковича, тем ниже будет падать авторитет этой церкви.

Собственно, это уже чувствуется - и по оттоку прихожан (вернее, перетоку их в УПЦ Киевского патриархата), и по изменившемуся отношению со стороны власти. Иерархи Московского патриархата уже почти лишились прежде весьма надежного иммунитета от претензий со стороны правоохранителей. А дальше может стать еще хуже. Причем подозрения попам московской церкви могут выдвигаться на всех уровнях снизу доверху. Основания для подозрений могут быть самые разные - от поддержки террористов и посягательства на территориальную целостность Украины до банальной контрабанды.

В такой ситуации церковное начальство (разумеется, московское, а не киевское) может потребовать от Новинского сыграть роль страстотерпца за веру. И очень интересно, готов ли Новинский к такой роли и как далеко он готов зайти в этой игре.

Статьи по теме:

Вме­сте с Но­вин­ским не­при­кос­но­вен­но­сти ли­шит­ся УПЦ МП