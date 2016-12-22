Тарас Клочко



Регламентный комитет Верховной Рады со второй попытки все же сподвигся вынести свое решение по представлению Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности и аресту народного депутата от Оппоблока Вадима Новинского.

Комитет подавляющим большинством голосов пришел к выводу, что генпрокурором Юрием Луценко "не было подтверждено наличие достаточных доказательств причастности нардепа Новинского к совершению уголовных преступлений, которые ему инкриминируют". Тем не менее комитет передал представление на Новинского "на усмотрение спикеру Андрею Парубию". То есть глава парламента теперь может поставить этот вопрос на голосование и судьбу "православного депутата" будет решать сессионный зал, а может и вернуть генпрокурору для доработки.

Как видим, комитет по большому счету "умыл руки", сняв с себя ответственность за возможное решение по делу Новинского. И тут сразу приходит на ум относительно недавнее аналогичное дело еще одного оппоблоковца Сергея Клюева. Ситуация и правда почти зеркальная, но только почти. В мае прошлого года, напомним, генпрокурор Виктор Шокин также направил представление на привлечение к уголовной ответственности арест Клюева и у регламентного комитета, который является обязательной инстанцией в таких делах, также были большие сомнения в достаточности доказательств против нардепа. В итоге тогда, как и сейчас, комитет отдал вопрос на откуп парламентариям. Они, в свою очередь, также ограничились половинчатым решением, разрешив Клюева к уголовной ответственности привлечь, однако, не разрешив арестовывать, что позволило экс-регионалу бежать из страны и депутатам довелось давать разрешение на арест уже заочно.

Как видим, общего в историях утраты неприкосновенности Клюева и Новинского более чем достаточно, но есть и вроде бы незначительные, но все же весьма важные отличия. В решении регламентного комитета по Клюева, отдельно оговаривалось, что комитет "не сделал никакого вывода об обоснованности и достаточности" представления ГПУ, в то время как в случае с Новинским все с точностью до наоборот - в комитете специально подчеркивается, что представление признано недостаточно мотивированным, что звучит почти как признание Новинского невиновным и может трактоваться как некий сигнал, что собрать голоса за привлечение к ответственности и тем более за арест Новинского будет, как минимум, очень непросто.

Разумеется, каким бы ни стало в итоге решение комитета, вопрос Новинского переходит из плоскости юридической в плоскость политической целесообразности. Однако позиция Новинского теперь выглядит посильнее клюевской. Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, если и возможно "меряться одиозностью", то у родного брата последнего главы Администрации Виктора Януковича этой самой одиозности явно больше, чем у "смотрящего за УПЦ МП". Новинский держался от шайки Януковича несколько в стороне, что, собственно, и позволяет ему до сих пор жить в Украине и разгуливать на свободе. Играет свою роль и прямое заступничество Московского патриархата, с которым, видимо, все еще считаются, хотя после российской агрессии влияние этой управляемой из Москвы религиозной организации заметно ослабло.

Так что у Новинского достаточно оснований быть спокойным за свое будущее в Украине. А будущее это напрямую будет зависеть от результатов голосования в зале, которое состоится в самое ближайшее время - спикер Парубий уже пообещал не откладывать вопрос в долгий ящик. Хотя, если сразу будет видно, что голоса не собираются, о своем обещании спикер может и забыть до лучших времен.

Если же парламент проголосует и сразу даст добро и на привлечение к ответственности и на арест Новинского, а тот будет присутствовать в парламенте, то скорее всего он будет задержан прямо там, а тяжелые времена наступят не только для Новинского лично, но и для всего Московского патриархата во главе с Онуфрием, поскольку неприкосновенность вместе с новинским потеряет и вся УПЦ МП.

Все остальные варианты для Новинского окажутся более чем приемлемыми, и даже "половинчастый" клюевский вариант, когда разрешается привлечение к уголовной ответственности без разрешения на арест. Судя по тому, что Новинский не сбежал из страны до сих пор, он может остаться и в качестве официального подозреваемого. Благо, арест ему грозить не будет, а допросы и тем более суд (если до него дойдет дело) могут быть прекрасной площадкой для пиара себя в качестве страстотерпца и православного мученика без особых неудобств. Тем более, что доказательства ГПУ, как минимум, на этой стадии и правда не выглядят особенно убедительными.

Как известно, Новинского подозревают по двум статьям "похищение человека" и "превышение власти". Все это касается эпизода с "незаконным лишением свободы бывшего секретаря предстоятеля УПЦ МП Владимира Александра Драбинко" и пока, все выглядит так, что единственным серьезным доказательством вины Новинского являются показания самого потерпевшего. Сам же Драбинко, как недавно заявил Юрий Луценко, уже дал свои показания в суде и покинул Украину. То есть, если дело дойдет-таки до суда, главного свидетеля обвинения там может и не быть, и суд получит лишь показания данные ранее, что уменьшает судебную перспективу дела.

Так что Новинский вполне может рассчитывать не только на роль страстотерпца за веру, но и параллельно прослыть божией милостию победителем всесильной репрессивной машины ГПУ, что одним махом покажет всем заинтересованным сторонам, на чьей стороне правда и божье провидение. В общем, все самое интересное еще впереди.