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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минюст: когда и как в Украине заработают частные исполнители

13:30 06.12.2016 |

Экономика, Право

 

5 октября 2016 года вступил в силу закон "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", который дал старт зарождению в Украине института частных исполнителей, вызвавший как одобрение, так шквал критики. Принятие закона было одним из требований МВФ. О том, как движется работа по запуску на рынок тех, кого уже боятся должники, UBR.ua спросил у заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра.

Сергей Владимирович, когда же на рынок выйдут те, кого многие заочно уже боятся, — частные исполнители?

Думаю, что уже в феврале 2017 г. На завершающей стадии находятся разработка технической программы для экзаменационного тестирования претендентов и, собственно, сами экзаменационные вопросы. Рассчитываем, что все утвердят в ближайшее время. А уже в декабре, максимум, начале 2017 года, начнется обучение 3 групп по 70 человек. На обучение и стажировку предусматривается по одному месяцу. 

При этом, от стажировки освобождены бывшие исполнители, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие. Эта категория претендентов после успешно сданных экзаменов сможет приступать к работе. По предварительным данным порядка 500 человек уже изъявили желание обучаться.  

Сколько частных исполнителей необходимо, исходя из практики западных стран?

Наши европейские консультанты считают, что идеальное соотношение — 1 частный исполнитель на 100 тыс. населения. Но страны отличаются и уровнем экономического развития, и уровнем правовой культуры. Где-то — 13 человек на 100 тыс., где-то — 6-9 человек. В Нидерландах, где кстати, все исполнители частные, работают 900 человек на 17 млн. граждан. И только небольшая группа государственных служащих налоговых ведомств занимается взысканием налоговых долгов. Эксперты, работающие над нашим проектом, считают, что для успешности реформы необходимо около 3000 частных исполнителей.

Будете ли стремиться к голландской модели только с частными исполнителями (без государственных)?

По мере появления "частников", в зависимости от их работоспособности и того, какой объем работы они заберут на себя, разгрузив госструктуру, количество государственных исполнителей точно будет сокращаться. Как быстро это произойдет — сказать сложно, не понимая количества и качества будущих "частников". 

Не все, кто будут подавать документы смогут пройти отбор. И это зависит не столько от сложности экзамена, сколько от подготовленности кандидатов. Пока мы идем по смешанной системе. Но тренд в большинстве европейских странах — полностью частная система исполнения судебных решений, как в Голландии или Франции. Хотя есть и смешанная, как в Болгарии, которая ввела ее 10 лет тому. В свое время более эволюционным путем прошло введение института частных нотариусов. И сейчас более 90% — частники.

В какой перспективе госисполнителям готовиться к сокращениям? 

Не через год. Возможно, в перспективе 3-5 лет. Не исключаю, что в каком-то виде государственная служба останется так как есть определенные категории исполнительного производства, которые необходимо оставить за государством.

Например, вопросы опеки и передачи детей от одного родителя к другому, выселение физлиц, взыскания со стратегических предприятий, исполнение решений Европейского суда по правам человека. 

Если процессы будут идти цивилизованно, будем расширять сферу под частных исполнителей. Та же Прибалтика перешла на систему частного исполнения за сутки. Без экзаменов в один день все государственные исполнители написали заявления. Исполнение решений увеличилось в разы. Все платят налоги, хорошо зарабатывают, создали дополнительные рабочие места.

Перечисленные вами категории исполнительного производства и сейчас выделены в Законе за государственными исполнителями…

Да. К перечисленному можно добавить взыскание с/в пользу государственных и коммунальных предприятий, исполнительное производство по вопросам конфискации, решения административных судов. Все остальные сферы, в основном по финансово-коммерческим спорам отдаются частным исполнителям.  

Основное опасение, что частные исполнители тут же начнут выселять граждан-должников из квартир

Нет. Люди напрасно опасаются. Несмотря на то, что политики на этом спекулировали, частные исполнители не возьмутся сразу же за дела простых граждан. Поначалу они вообще ими не будут интересоваться. Ведь есть масса дел по бизнесу со спорами на миллионы долларов. Первые частники, либо сами будут выбирать такие дела, либо наниматели отдадут предпочтению взысканию больших сумм. 

По кредиту на квартиру долг может быть 30 тыс. долларов, а по кредиту бизнесу — 300 тысяч. Где экономическая выгода частного исполнителя куда выше. К тому же выселять частник не имеет права. Это прерогатива государственных исполнителей.

Существует мнение, что закон, регулирующий деятельность частных исполнителей, просто узаконил деятельность коллекторов

Нет. Мы не узакониваем коллекторов, хотя такие претензии нам выставляют. Основная масса коллекторов не станет частными исполнителями в связи с отсутствием юридического образования, необходимого стажа, подготовки. Уровень подготовки исполнителей на порядок выше чем у коллекторов. Во всем мире коллекторы и частные исполнители работают отдельно. 

У нас деятельность частных исполнителей регулируется законом, они несут персональную, криминальную, дисциплинарную, общественно-правовую ответственность, деятельность страхуется. Коллекторы этого не делают.

Как избежать рисков столкновения с недобросовестным частным исполнителем или лже-исполнителями? 

Будет единый реестр у нас на сайте с данными о наличии лицензии, страховом полисе и его сумме, адресами и временем работы. Но никаких рекомендационных и репутационных характеристик давать не будем. Не имеем права. Хотя вопрос репутации очень важен для реформ. 

Противники института частных исполнителей говорят о волне рейдерства, об исполнителях, которые получив взыскание по исполнительному листу, скроются с деньгами. Могу только рекомендовать взыскателям выбирать исполнителя из 5-10 кандидатур, проводить их проверку, собирать рекомендации и отдав исполнительный лист, следить за его исполнением. А не вспоминать через месяц — где же исполнитель с деньгами.

А договоренности со второй стороной?

Вероятность невелика. У них хорошее вознаграждение —10% со взысканной суммы и вероятна дополнительная оплата от взыскателей. Какой смысл идти на нарушение? Мы исходим из того, что придут адекватные люди, которые будут дорожить специальностью и прозрачным заработком. 10% от 1 миллиона — это много. 

Реформа тем и хороша, что помимо повышения исполнений судебных решений, мы убьем коррупцию. Раньше такие случаи были возможны. Сейчас не будет даже среди государственных исполнителей, потому что и для них предусмотрено адекватное вознаграждение — 2% от взысканного, плюс 0,5% для руководителя органа ГИС и его заместителей.

Но 2% не 10%...

Да. Но у государственных исполнителей нет потребности платить за офис, страховку, зарплаты и налоги помощникам, налоги на свой заработок. Это делает государство. А кому мало 2%, может идти в частные исполнители, сдав экзамен. Вся система выстраивалась так, чтобы убить коррупцию. 

Раньше, при средней зарплате в 2400 грн., многие пытались договариваться с исполнителями об неисполнении решений или затягивании процесса. Но изменением условий законодатель заинтересовал исполнителя материально.   

Какой уровень взысканий сегодня и на какой рост рассчитываете?

Исполнение решений невысокое и из-за экономической ситуации, и несовершенных законов, и низкой мотивации. Надо понимать, что 100% исполнения решений нет ни в одной стране. Максимальный показатель 70% в Европе. Рассчитываем, что показатель в 50% исполнения всех решений добьемся за год-два, если не будет изменений в закон с целью тормозить реформу. В Прибалтике исполнение увеличилось вдвое за 1 год. 

Взыскатель сможет обращаться к любому исполнителю?

Частные исполнители будут "закреплены" по округам. При этом квот на округ нет. Практиковать в нем смогут все, кто пройдет отбор. Конкуренция покажет сколько необходимо исполнителей в той или иной области. Первое время, где-то будет 1-2 человека, а в некоторых округах будут сотни. Все зависит от развитости региона. 

В крупных миллионниках — Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе, Львове, понятно, что будет больше желающих работать. Но если взыскатель выбрал кого-то в Киеве, то работать он может по всей Украине если найдет где-то имущество должника. 

Есть ли дополнительные нормы, которые желательны в законе?

Возможно, могли бы улучшить процедуры исполнительного производства. Например, у нас предусмотрено только одно личностное ограничение по должникам — запрет на выезд за рубеж. В Израиле и Франции в случае неуплаты тех же алиментов, должнику могут приостановить действие лицензии или действие водительских прав. Это те моменты, которые со временем надо будет вносить в законодательство. На сегодня на эти шаги не пошли понимая, что если сразу плотно "напаковать" закон, у него не будет шансов пройти в ВР. Он и так прошел с большим трудом. 

Когда наступит момент для изменений?

Посмотрим, как введенные нормы будут работать. Мы ввели очень хорошую новеллу — реестр должников. Теперь все должники, кроме коммунальных и госпредприятий, органов местного самоуправления, центральных органов власти будут попадать в этот реестр. И это будет стимулировать должников максимально быстро рассчитываться, чтобы не фигурировать в реестре. 

Реестр будет публичным и все, кто заключают сделки смогут проверять контрагентов. Продать имущество, подлежащее нотариальному заверению, должник не сможет. Если же нотариус заверит сделку, ее можно будет оспорить в суде. И увести актив, как это было раньше, у должника не получится. Реестр дорабатывается и должен начать работу с 5 января. 

Будет ли выделена эта специальность в отдельный курс в профильных вузах? 

В Голландии будущие исполнителей 4 года проходят обучение в одном вузе. Несмотря на то, что поступать на эту специальность можно после школы, зачастую там получают второе образование граждане, уже имеющие дипломы экономистов и опыт работы в бизнесе. Такие частные исполнители, исполняя публичную функцию государства, по духу должны быть частными предпринимателями. И там, помимо профэкзаменов, претенденты защищают бизнес-план. 

Они должны доказать квалификационной комиссии, что не будут лишними на этом рынке. У нас в Харьковской юракадемии был факультет, который расформировали. Возможно, будем думать над его возобновлением на базе Института права или на базе Академии судей. Исполнительное производство есть завершающей стадией судебного процесса и логично обучение вести на базе этой Академии.

А создание отдельного вуза, как в Голландии?

Можно создать и свою Академию по примеру налоговой. Сегодня дисциплина "исполнительное производство" плохо читается. Она преподается только в 9 вузах при том, что юридических вузов очень много. К тому же, частные исполнители не только законы должны знать. 

В Голландии во время обучения проводятся психологические тренинги, тренинги по поиску активов, реализации сложных активов (объекты интеллектуальной собственности), по обращению взыскания на ценные бумаги. Это должны быть очень образованные люди. У нас это профессия пока недооценена. Уровень исполнительного производства слабый потому что в службу шли люди, которые не смогли реализоваться как судьи, прокуроры, адвокаты, юристы и нотариусы. Благодаря комплексной реформе системы исполнения судебных решений все изменится. 

Как будут контролироваться частные исполнители?

Предусмотрено два вида контроля — судебный и дисциплинарный со стороны Минюста. Контроль Минюста предусматривается на переходный период до создания Ассоциации частных исполнителей, членство в которой будет обязательным. У нее будет свой Кодекс этики, нарушение которого будут вести к лишению лицензии. Будут своя квалификационная и дисциплинарная комиссии. Как только она будет создана, Минюст передаст полномочия по контролю. Если не будет противодействия к концу следующего года, Ассоциация заработает.
 

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15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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