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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Владислав Иноземцев: В Кремле появились сектанты-методологи и все пойдет в разнос

11:36 05.12.2016 |

Политика

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев рассказал ДС чего миру ждать от Дональда Трампа и Владимира Путина.

Первую часть интервью читайте здесь

- Почему в риторике президентских выборов Дональд Трамп критиковал "Тихоокеанское партнерство" или отношения с Китаем? Раньше Билл Клинтон в своих речах представлял США как лидера глобализации, без негативного контекста, сейчас уже не так, к глобализации охладели?

- Я был во время избирательной компании в США и могу сказать, что тема Китая не была основной. Гораздо более заметной была проблема миграции. За ней шла тема налогов и проблема бюрократизированости истеблишмента. Китай был четвертым, пятым или шестым пунктом в повестке дня. Вопрос о Тихоокеанском партнерстве" тоже оставался периферийным - чаще говорили о НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле, - ред.). Мексиканских товаров в США сегодня даже больше, чем китайских, а отток рабочих мест идет не столько в Китай, сколько в Мексику.

- Почему "охладели" к глобализации?

- Скорее всего потому, что противники глобализации достаточно последовательно связывают ее с потерей рабочих мест и "провалом" целых территорий. Когда Клинтон был президентом, то тот же Детройт был относительно успешным промышленным центром, тогда как сейчас это чрезвычайно проблемный город.
Кроме того, когда люди ругают корпорации, то вспоминают, как они уходят от налогов благодаря оффшорам. Это тоже элемент финансовой глобализации, и он вызывает всё больше вопросов, так как сейчас многие американские фирмы держат за пределами США более половины своей выручки (Трамп, замечу, предлагает "репатриировать" ее с уплатой 10%-ного налога). Раньше всего этого не было. И поэтому как только вы выходите на идею регулирования крупного бизнеса и поддержки малого и среднего, сразу вспоминается, что глобализации свое отжила.

- Трамп для России это хорошо или плохо?

- Все зависит от Путина. Трамп - нормальный человек. Он не идиот, не псих. Да, он импульсивный, в бизнесе он поднимался и падал, но он знает правила, по которым работает бизнес. Он подбирает профессиональную команду, там будет и несколько миллиардеров, и пара влиятельных генералов, которые дослужились до своих чинов в армии, а не пришли из "идеологических" команд, как, например, Дональд Рамсфелд. Команда будет исправлять и дополнять действия и слова Трампа, если в чём-то они окажутся неудачными.

При этом в отношениях с Россией Трамп, как и любой американский президент, вначале будет показывать, что он относится к Москве доброжелательно; будет попытка новой перезагрузки, поиска нового консенсуса. Но у меня есть ощущение, что у Путина нет особого желания о чем-то договариваться. Есть декоративная позиция, что необходимо возобновлять диалог. Но это потому, что для Путина диалог важнее результата; сам факт общения значимее, чем конкретные договоренности.

- Почему?

- Что значит договориться? Можно договориться по Сирии, например, оставив у власти Башара Асада. Тогда Путин должен пойти на уступки по Украине, а он этого не хочет. Но и договориться свалить Асада для Путину неприемлемо. Ему нужно лишь создавать впечатление, что с ним разговаривают. На каком-то этапе все это вступит в противоречие с представлениями Трампа. То есть диалог начнется, будет полгода медового месяца, а затем Трамп поймет, что его "кидают" или пренебрегают. На этом этапе начнется даже более жесткий разговор, чем с Бараком Обамой. Если Ангела Меркель говорит, что Путин ее постоянно обманывает, поэтому она хочет по максимуму минимизировать встречи с ним, то Трамп будет реагировать соответствующим образом. Трамп за годы в бизнесе привык, что если его "кинули", это недоговороспособный человек, с которым не нужно вести дела.

- Арест министра Алексея Улюкаева, история с "Башнефтью" и "Роснефтью". Что это было?

- Улюкаев, на мой взгляд, стал жертвой еще не проведенной сделки по приватизации 19,6% акций "Роснефти". В этом году в правительстве решили, что надо продать пакеты трех компаний: "Алросы", "Башнефти" и "Роснефти". Продажа доли в "Роснефти" - это крупнейшая сделка года на 700 млрд рублей (около $11 млрд). Это очень важно для бюджета. Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин всегда выступал против приватизации. Он хотел иметь как можно больше контроля, говорил, что компания недооценена, и потому продавать ее рано. Правительство достаточно сильно на него давило. Начался поиск инвесторов. Индийские, китайские и российские, как "Лукойл", отказались.

- Почему?

- Потому что доля, которую хотят продать, не обеспечивает никакого контроля над компанией. Далее у Сечина появилась мысль, что надо выкупить самому. То есть не платить государству часть дивидендов, а эти дивиденды отправить на покупку акций. Эта идея доминировала последний месяц. Улюкаев и многие другие отмечали, что это фактически притворная сделка.

Проблема всплыла чуть позже. Дело в том, что если вы продаете акции самой компании, то они на то время, пока они ей принадлежат, перестают быть голосующими. У вас обычно 100% голосует. Если 20% компании продать, то остается 80%, а это значит, что доля каждого из остальных владельцев растёт. В "Роснефти" присутствует British Petroleum - и в таком случае эта компания может стать владельцем блокирующего пакета (доля BP вырастет до 24,25%, а для блокирующего пакета, как правило, нужно 25% + 1 акція, - ред.). И это становится опасным, так как недостающую долю можно докупить с рынка. Когда в правительстве указали на это господину Сечину, то там состоялся очень натянутый разговор. Сечин говорит о том, что нельзя приватизировать, а правительство говорит: у нас план приватизации на 2016 год!

Думаю, арест Улюкаева - это жесткий намек от Сечина, что приватизировать компанию нельзя, тем более что найти реальных покупателей до конца года не успеть. Вот и все. В 2014 году Сечину уже удавалось отложить продажу "Роснефти", но сейчас такое же решение требует более жестких действий.

- Ваш прогноз по бюджету РФ?
- Бюджет примут. Единственная проблема в том, что он будет принят на три года, а не на один. Но никто в России серьезно не воспринимает бюджет на 2018 и 2019 годы. Что касается 2017-то,то там все о'кей.

- Дефицит будет?

- Дефицит будет, но он будет покрыт из резервных фондов. За следующий год эти резервные фонды не исчезнут, поэтому в 2017 году я не вижу проблем. Если в этом или следующем году будет продана "Роснефть", то Резервного фонда ($31,6 млрд) хватит как минимум до середины 2018 года, а еще есть Фонд национального благосостояния ($72,7 млрд). Если Путин не начнет выбрасывать многоденег перед выборами, а я думаю, что он этого не сделает, так как стал очень осторожным, то проблем не появится.

- Какую роль играет сейчас заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко?

- Кириенко - человек, который может принести довольно серьезные проблемы на высоких должностях, так как имеет немного странное представление о реальности, будучи близок к своеобразной секте методологов. Они в Украине известны тем, что проводили избирательную кампанию Арсению Яценюку.

- Провальную кампанию 2010 года?

- Да. Методологи-своеобразная группа, некая отрыжка дискуссионной группы времен СССР, которую создавал философ Георгий Щедровицкий. Там идеи близкие к полуфашизму - идея о возможности манипулирования сознанием, программирования общества; бродят мысли о том, что есть великие люди, а есть толпа, которой можно помыкать. Считается, что надо создавать хитрые образцы дискурса, очаровывать толпу и управлять ею, а также отдельными личностями. Методом внедрения подобных идей выступают психологически-ситуативные тренинги. Перед людьми ставят некую проблему, создают для них искусственные сложности, продуцируют проблемы и смыслы, пытаются выйти из проблем. Главная задача - нагромождение смыслов, позволяющее скрыть реальную повестку дня, пустить избирателя по ложному следу.

"Методологи" презентуют себя как специалисты в обработке общественного мнения. Я сталкивался с ними во время кампании Михаила Прохорова в "Правом деле" в 2011 году. Если Яценюка они в итоге выставили в стиле "милитари", то Прохорову лепили образ фразами Маяковского и стилем газеты "Известия" 1920-х годов, утверждая, что кандидат проведёт новую "сталинскую индустриализацию". В обоих случаях все похоже на бред.

Но они умеют работать группой, убеждать даже талантливых людей в своей правоте. Интересно, что среди "методологов" иерархия определяется по дате вступления в секту. Поэтому когда вы нанимаете известного политтехнолога, он рекомендует вам своих друзей, один из которых может неожиданно для вас оказаться "старшим" и начать всем управлять всем. Как правило, все это заканчивается потерей контроля и ужасом типа выборов Яценюка.

Кириенко - один из "методологов". Вот он вернулся в Кремль и начались движения в направлении создания проблем, которые будут (скорее всего) решаться. Например, Верховный суд оправдал Алексея Навального и допустил его до выборов. Если это их план, то будет весело. Навальный - человек "без тормозов", и если им решили так "подсветить" президентскую кампанию 2018 года, кремлевская политика может пойти в разнос. Зачем Кириенко там? Я не понимаю. На мой взгляд, это глубоко деструктивный деятель. Вячеслав Володин был прекрасным человеком на своем месте.

- Есть мнение,что Навального выпускают для того, чтобы легализировать победу Путина, которая в рамках старой конструкции с Жириновским, Зюгановым и Явлинским уже не покажется убедительной.

- Да, но будет ли победа и какая она будет? С Навальным они сделали то же самое на выборах мэра Москвы. Когда Навальный получил приговор суда и должен был сесть в тюрьму, его почему-то под стражу не взяли на период до обжалования приговора. Навальный принял участие в выборах, получил 27%, в трех округах победил Собянина, а после этого, когда приговор был подан на апелляцию, он был заменен условным сроком. Теперь и он отменен. Пока Навальный был на условном сроке он принял участие в нескольких несанкционированных митингах, что для любого человека в России стало бы основанием для замены условного срока на реальный. Ясно, что Навального кто-то "ведет". Но если Навальный действительно будет выдвинут, я не жду простой кампании для Путина.

- Но Путина надо как-то легитимизировать.

- Как бы они ни хотели легитимизировать Путина, есть одна проблема. Путин никогда ни с кем не спорит. Он такой бог, который не опускается до грязи. С 2000 года Путин не принимал участия ни в одних предвыборных дебатах. В таком стиле вести кампанию против Навального нельзя. Если Путин молчит, а Навальный два месяца ведет кампанию,то вся страна будет знать, что Путин вор и лжец, друзья его взяточники и преступники. Если Путин выходит с ним вместе в эфир - это еще хуже. Такого никогда не было, Путин умеет только читать по бумажке, отвечать на заранее проговоренные вопросы и спорить разве что со столбом. Навальный же - прекрасный оратор и спорщик.


Владислав Иноземцев, российский экономист и социолог

Родился в 1968 году в г. Горьком (Нижний Новгород).

В 1989 году с отличием закончил экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. C 1994 г. кандидат экономических наук (экономический факультет МГУ). С 1999 г. доктор экономических наук (Институт мировой экономики и международных отношений РАН).

В 1991-1992 годах - сотрудник теоретического журнала ЦК КПСС "Коммунист". В 1991-1993 годах - эксперт по экономическим проблемам парламентской фракции партии "Свободная Россия" в Верховном Совете Российской Федерации.

С 1993 года - вице-президент, с 1995 - первый заместитель председателя правления, с 1999 по 2003 год - председатель правления коммерческого банка "Московско-Парижский банк" (г. Москва).

Основатель (1996 г.), научный руководитель и директор автономной некоммерческой организации "Центр исследований постиндустриального общества" (г. Москва). С 1999 года - заместитель главного редактора, в 2003-2011 гг. - главный редактор журнала "Свободная мысль".

Колумнист газет "Ведомости", "PБК-daily", "Московский Комсомолец", постоянный автор журналов "Профиль" и "TheNewTimes".

Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и Российского Совета по международным делам (РСМД).

Visiting fellow ("приглашенный научный сотрудник") в Institutfür die Wissenschaftenvom Menschen (Вена, Австрия) и Center for Strategic and International Studies (Вашингтон, США).

Автор более 1400 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании, США и Китае, в том числе - автор 13 монографий, четыре из которых переведены на английский, французский и китайский языки.
 

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20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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