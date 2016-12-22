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Провідні економісти просять запустити ринок землі в Україні
Провідні українські економісти та лідери думок підписали відкритого листа до нардепів, в якому вказують на неприпустимість зупинки земельної реформи в Україні.
Лист адресовано народним депутатам України, які 6 жовтня майже конституційною більшістю (297 голосів) продовжили мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.
"Ми вважаємо таке рішення (про продовження мораторію) не просто прикрою помилкою, а ознакою трагічного непорозуміння всередині суспільства в одному з ключових питань економічних реформ, щодо подолання однієї з трагічних спадщин нашого радянського минулого, якого Україна могла позбутися, але не позбулася", - вказується в листі.
Автори звертають увагу, що українське селянство, будучи протягом століть позбавлене права володіти землею, знайшло його лише на короткий термін після відновлення незалежності.
"Однак, спочатку під впливом про-комуністичної більшості у Верховній Раді 90-х років, а потім під впливом інших популістських сил, наш парламент вісім разів за останні 25 років новітньої історії, продовжував дію мораторію на продаж землі, позбавляючи людей їх конституційного права розпоряджатися своєю власністю", - йдеться в листі.
Аргументацію прихильників продовження мораторію через низькі стартові ціни на землю представники економічних кіл вважають неспроможною, тому що при відсутності ринку відсутні і драйвери зростання вартості будь-якого активу.
У той же час приклад країн Східної Європи, які відкрили свої ринки ще 15-20 років тому, показує, що зняття обмежень на продаж землі стимулює розвиток економіки і зростання цін і врожайності на приватних землях.
В Україні ж через штучні обмеження і відсутність альтернативи рівень орендної плати є одним з найнижчих в Європі - заручниками цієї ситуації опинилися майже 6,7 млн громадян-власників паїв.
"Проте ми віримо, що ви, українські парламентарії, яких обрав народ після Революції, другий раз не дасте ввести себе в оману, і подаруєте, нарешті, волю українській землі і повернете право повноцінно розпоряджатися нею українським селянам", - висловлюють надію автори.
Нагадаємо, 6 жовтня Рада прийняла закон про продовження мораторію на продажсільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.
Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що ринок землі слід почати з можливості продажу права її оренди. Кутовий підкреслив, що прийняття закону не означає насправді продажу землі.
"Закон називається "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", він визначає ті правила, в рамках яких оборот земель існує. Але самих моделей обороту земель дуже багато, і не всі моделі передбачають продаж землі", - зазначив він.
Вимога про прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" міститься в меморандумі, який Україна напередодні підписала з МВФ.
Вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент Петро Порошенко, виступаючи на початку вересня в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну.
Згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.
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