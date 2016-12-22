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Топливно-энергетический комплекс
Украина успешно завершила испытания зенитных управляемых ракет
12:47 02.12.2016 |
Испытания управляемых ракет средней дальности в Херсонской области успешно завершены в пятницу, 2 декабря, сообщает секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
"Сегодня утром на юге были проведены военные учения, во время которых произошли испытательные пуски управляемых ракет средней дальности. Ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель", - рассказал А.Турчинов в своем заявлении о проведении учений, обнародованном в пятницу.
По его словам, ракетные пуски состоялись в соответствии с утвержденной программой, в точно запланированное время и в точно запланированном месте.
"Также важно подчеркнуть, что на протяжении многих лет российская агентура и продажные руководители Министерства обороны сознательно уничтожали систему противовоздушной обороны Украины. И для нас были очень важны эти испытания, и эти учения. Потому что это очень серьезный шаг к восстановлению противовоздушной защиты нашей страны", - добавил А.Турчинов.
Как сообщалось, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет.
В Генштабе ВСУ анонсировали проведение плановых учений Воздушных сил ВСУ на 1-2 декабря в южной части Украины, в рамках которых были запланированы стрельбы зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Вечером 1 декабря в Минобороны Украины заявили об успешном завершении первого дня проводимых учений, на протяжении которого было успешно осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей.
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