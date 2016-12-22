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Топливно-энергетический комплекс
Онищенко может быть замешан в незаконных поставках газа в Крым, - Луценко
22:09 01.12.2016 |
|Александр Онищенко
Народный депутат Александр Онищенко может быть замешан в незаконных поставках природного газа на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
"В ГПУ также есть дела под тегом Онищенко... Например, известная нефтегазовая вышка, которая стоит в Херсонской области и в свое время была захвачена российскими войсками. После того, как российские войска отошли, господин Онищенко заключил соответствующее соглашение с государственными газовыми структурами и начал заниматься этой башней. Наши материалы свидетельствуют о том, что с тех пор газ без надлежащего документального оформления шел в оккупированный Крым", - рассказал Луценко.
По его словам, с этого ракурса информация о сотрудничестве Онищенко с российскими спецслужбами выглядит достаточно вероятной.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Онищенко могут инкриминировать государственную измену.
В Службе безопасности Украины заявили о начале досудебного следствия в отношении объявленного в национальный розыск народного депутата Украины Александра Онищенко по признакам государственной измены, заявляет руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.
"Нами получены фактические данные, которые свидетельствуют о наличии в действиях А.Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины - это госизмена", - сказал Г.Остафийчук на брифинге в Киеве в четверг.
Он добавил, что сейчас проходит досудебное следствие по этому делу.
"Чтобы уведомить о подозрении, необходимо собрать достаточно данных... Если уведомим о подозрении, то процессуальный руководитель решит вопрос о подследственности этого дела",- пояснил Г.Остафийчук.
Он также сообщил, что полученные в ходе следствия факты говорят о том, что у А.Онищенко есть паспорт гражданина РФ.
"Второе - с целью уклонения от ответственности на территории Украины... он согласился на сотрудничество с российской властью для дестабилизации ситуации в Украине", - сказал представитель СБУ.
По его словам, А.Онищенко во время визита в РФ был под надзором российских спецслужб. "Гражданин Онищенко готовит массовую информационную атаку на власть в рамках стратегии, согласованной с российской стороной", - подчеркнул Г.Остафийчук.
Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.
8 августа он был объявлен в национальный розыск.
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