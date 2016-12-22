США намерены предусмотреть выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, передают Українські Новини.

Согласно ему, в Конгрессе США официально представлен согласованный Сенатом (верхняя палата Конгресса) и Палатой представителей (нижняя палата Конгресса) текст проекта закона о "Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которую американские законодатели предлагают выделить для предоставления помощи по безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем бюджетном году увеличена до 350 млн долларов из заложенных в аналогичном документе на 2016 300 млн долларов", - сказано в нем.

Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставление средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил.

Отмечается, что законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей в ближайшие дни.

Представленный документ свидетельствует о сохранении в Конгрессе США высокого уровня 2-палатной и 2-партийной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2015 года Сенат США (верхняя палата Конгресса) одобрил оборонный бюджет страны, предусматривающий выделение Украине 300 млн долларов.

В сентябре США и Украина договорились о сотрудничестве между министерствами обороны на 5 лет.

США считают, что реформы в Украине в оборонной сфере проходят успешно.