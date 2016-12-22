Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, сообщил мадридскому корреспонденту DW в пятницу, 25 ноября представитель прокуратуры. Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия". Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина.