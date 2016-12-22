Виталий Дяченко



Улучшение инвестиционного климата в Украине является одной из ключевых задач как парламента (в рамках коалиционного соглашения), так и правительства, если судить по его программе. Отдельное внимание вопросу улучшение показателей Украины в рейтинге Doing Business уделено в президентской стратегии Украина-2020.

Однако практика значительно менее радужная. За последний год рейтинг Украины увеличился на три позиции- до 80-го места, да и то во многом за счет изменения методологии - в Украине традиционно не ущемляют женщин-предпринимателей по гендерному признаку. Что, безусловно, хорошо. Если же говорить о сути реформ, то все ключевые законопроекты, направленные на улучшение инвестиционного климата, лежат в парламенте с начала 2015 г. В лучшем случае они попадают в повестку дня, но так и не доводятся до голосования. Причина банальна - нет голосов. Ведь каждый из проектов - то ли новый закон о банкротстве, то ли проект об автоматической регистрации плательщиков НДС - уменьшает объем административной ренты и лишает того или иного депутата, а иногда и целую фракцию, источников существования. А ведь жить за зарплату депутаты, судя по их е-декларациям, привыкнут еще не скоро.

Осознавая сложность с прохождением реформаторских, а точнее антикоррупционных, законов через парламент, премьер Владимир Гройсман решил изменить тактику: объединить десяток законопроектов в один пакет, внести его в парламент от имени правительства и, заручившись поддержкой президента, принудить депутатов проголосовать за реформы.

Сейчас сложно оценивать успешность выбранной тактики, но по задумке авторов идеи к концу года проект будет в парламенте, в январе его включат в повестку дня, в феврале проголосуют в первом чтении, затем во втором чтении и в целом, а к апрелю проект будет подписан президентом и опубликован. Чтобы успеть попасть в отчет Всемирного банка. Тогда осенью следующего года, когда будет опубликован очередной рейтинг Doing Business, Украина сможет вдвое улучшить свои показатели и подняться с 80-го на 40-е место. При условии, если наши соседи не покажут прорывных реформ, а методология рейтинга не будет меняться.

За что боремся

По действующему закону средний срок банкротства предприятия составляет почти три года, а кредиторы банкрота в среднем получают только 8,3% суммы долга. При этом стоимость услуг разнообразных посредников и арбитражных управляющих составляет гигантские 42% от активов банкрота. Фактически средства от продажи активов предприятия-банкрота идут не его кредиторам, а разнообразным посредникам. Новый закон изменит ситуацию на противоположную - банкротство будет проходить быстро и без лишних затрат. Цель - снизить средний срок процедур банкротства до двух лет, аппетиты посредников и консультантов будут умерены (цель - до 10% от активов банкрота), а сами должники смогут получить значительно большую долю задолженности (цель - до 40% от объема долга).

Аналогичный механизм сейчас апробируются на банках-банкротах, их активы начали продавать через систему Prozorro. В случае принятия нового законодательства о банкротстве через эту систему можно будет продавать и активы обычных банкротов.

Соответствующий закон "висит" в парламенте уже два года, а саму реформу системы банкротства пытаются провести лет пять. Результата пока нет. По простой причине - действующее законодательство позволяет продавать имущество предприятий-банкротов "своим" в два-три раза дешевле рынка. Цена вопроса -миллиарды "левого" заработка на перепродаже активов.

Результат: по показателю качества процедуры банкротства Украина делит с Камбоджей 161-162-е места среди 165 стран. Хуже, чем у нас, складывается ситуация для кредиторов только в Центрально-Африканской Республике, Соединенных Штатах Микронезии, Венесуэле и Бурунди.

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, любой инвестор, который что-то хочет построить, обязан заплатить так называемый паевой взнос. Налог в местный бюджет сумме 4-10% от стоимости строительства. В прошлом году объем строительства составил 56 млрд грн, из них 38 млрд инженерные сооружения (паевого взноса нет), 13,5 млрд жилье (0,54 млрд паевого) и 14,4 млрд коммерческой недвижимости (1,44 млрд паевого).

Теоретически местные бюджеты должны были получить около 2 млрд грн поступлений в качестве паевого взноса, в реальности получили около 700 млн грн, из них половину - Киев. Практика показывает, что паевой взнос платят только "чужие", "своим" местные советы предоставляют льготы, скидки или вообще освобождают от уплаты взноса. Таким образом, паевой взнос, с одной стороны, превратился в налог на "чужих" инвесторов, с другой - в способ дополнительного "заработка" для местных депутатов. По экспертным оценкам льготы по паевому взносу на сумму 1,3 млрд грн за прошлый год обошлись инвесторам в 300 млн грн кэшем, который потом пополнил е-декларации местных депутатов.

Отмена паевого взноса резко уменьшит интерес к местным советам со стороны политических партий, особенно это касается городов-спутников, таких как Ирпень или Бровары, и резко улучшит показатели Украины в рейтинге Всемирного банка. По данным Doing Business, существование паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры в строительстве в Украине (при условии строительства промышленного объекта) до 15,2%. По показателю стоимости регуляторных процедур Украина среди 185 стран мира занимает почетное 175-е место. Хуже, чем у нас, ситуация сложилась только в Гвинее-Бисау (15,7%), Гаити (15,7%), Зимбабве (25,2%), Мадагаскаре (30,8%) и Афганистане (76,6%).

Кроме этих ключевых блоков, в пакете законов Doing Business 40 есть еще с десяток позиций - увеличение компетенции третейских судов, окончательная отмена печатей, упрощение регистрации плательщиком НДС, новый порядок присвоения почтового адреса, новый порядок экспертной денежной оценки земельного участка и ужесточение требований к архитекторам. Эти позиции менее резонансны, возможно, менее важны для обывателя и отечественного предпринимателя - мы уже ко всему привыкли, но не менее важны для иностранного инвестора.

Сейчас в мире переизбыток капитала, свободной рабочей силы, сырья, и Украина должна не просто показывать потенциальным инвесторам существование приемлемых правил ведения бизнеса, но и конкурировать, иногда жестко конкурировать за инвестиции, то есть за новые рабочие места и новых налогоплательщиков, со своими соседями. Румыния сейчас находится на 36-м месте в рейтинге, Беларусь на 37-м, Молдова на 44-м, ну и наш гибридный партнер Россия на 40-м месте. Наше потенциальное место в четвертом десятке стран будет означать только то, что мы обходим Россию и не хуже Беларуси. Это отличный шаг (в случае реализации), но далеко не завершение игры.

Инвестиционный климат сегодня у нас не только должен быть лучше, нежели вчера, и лучше, чем в путинской России, но и лучше, чем в Польше (24-е место). Продвигаясь в рейтинге на один-два пункта или принимая в парламенте с боями по одному-два решения в месяц, мы не сможем конкурировать с соседними странами.

Нам нужны быстрые и громкие победы, даже если среди пострадавших окажутся и сами депутаты. Ведь с новым законодательством о банкротстве и после отмены паевого взноса их е-декларации в следующем году заметно похудеют.