Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен в том, что Европейский Союз сможет ввести безвизовый режим с Украиной до конца 2016 года.

"Я уверен в том, что несмотря на трудности и противоречия, которые существуют между некоторыми странами-членами ЕС и Европарламентом, мы можем предоставить безвизовый режим для Украины до конца года", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко в четверг.

Он также отметил, что сейчас вопрос остается за Европейским парламентом и Советом ЕС в части согласования механизма реагирования на миграционные вызовы в Европе.

В свою очередь П.Порошенко подчеркнул: ""Это была и позиция президента Европейского Совета и президента Европейской комиссии, и президента Европейского парламента, что мы сделали всё (необходимое для введения "безвиза" - ИФ), и на сегодняшний день (идут - ИФ) межинституциональные переговоры между Европейским парламентом и Европейским Советом (согласование евроинститутами механизма приостановки безвизового режима с третьими странами - ИФ). Я очень рад услышать предсказание президента Юнкера о том, что он является оптимистом и считает, что это (согласование механизма - ИФ) должно закончиться до конца текущего года".

