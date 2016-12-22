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Топливно-энергетический комплекс
НБУ заявляет об угрозе отказа поддержки со стороны международных доноров
Национальный банк заявляет об угрозе отказа поддержки со стороны международных доноров.
Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе заседания второго совета НБУ, передают Українські Новини.
"Украина стоит перед угрозой остаться без поддержки международных организаций. В этом году мы уже 3 раза меняли наш прогноз по валютным резервам", - сказала она.
Гонтарева отметила, что в данный момент базовый прогноз НБУ по резервам составляет 17,5 млрд долларов, но этот прогноз включает 600 млн евро от ЕС и 1,3 млрд долларов от МВФ.
"Мы имеем очень большие риски, что мы не получим этот транш в этом году. И нам снова придется менять наш прогноз", - подчеркнула глава НБУ.
В следующем году Украина, согласно прогнозу, должна получить 4 транша МВФ, а также уплатить 2,5 млрд долларов долгов, включая 1 млрд долларов МВФ.
"Мы начнем терять резервы", - сообщила она.
Гонтарева также подчеркнула, что в стране замедляются реформы.
"Структурные реформы, которые необходимы для обеспечения стойкости нашей экономики проводятся в стране все медленнее и медленнее. В основном из-за негативной политической воли наших народных депутатов. Они тормозят проведение реформ", - подчеркнула банкир.
По ее словам, эти реформы (пенсионная реформа, законопроект о рынке земли и другие) согласованы с международными донорами.
Как сообщали Українські Новини, Совет Национального банка в четверг даст оценку деятельности правления регулятора за 2015 год и 9 месяцев текущего года и определит порядок разработки основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.
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