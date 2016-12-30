В период новогодних праздников и отпусков, большинство жителей планируют провести время с родными или отправиться в долгожданный отпуск. Важным вопросом становиться вопрос безопасности жилья и семейных ценностей во время нашего отпуска.

РАДАБАНК предлагает всем клиентам надежные сейфовые ячейки, которые обеспечивают сохранность и безопасность ваших семейных ценностей! Доверяя РАДАБАНКу свои сбережения и ценные документы, вы будете уверены в их надежности и сохранности!

ПАО «АБ «РАДАБАНК» гарантирует полную сохранность и конфиденциальность Ваших ценностей, и невозможность доступа к Вашему сейфу посторонних лиц, если только Вы не дадите возможность пользования сейфом Вашему доверенному лицу.

Более подробную информацию о Вы можете посмотреть на сайте банка , или по телефону: +38 (0562) 38-30-30.

По вопросам открытия индивидуальных сейфовых ячеек Вы можете обратиться в отделения ПАО «АБ «РАДАБАНК»: