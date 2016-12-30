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Сейфовые ячейки от РАДАБАНКА – безопасность Ваших ценностей!
10:32 30.12.2016 |
В период новогодних праздников и отпусков, большинство жителей планируют провести время с родными или отправиться в долгожданный отпуск. Важным вопросом становиться вопрос безопасности жилья и семейных ценностей во время нашего отпуска.
РАДАБАНК предлагает всем клиентам надежные сейфовые ячейки, которые обеспечивают сохранность и безопасность ваших семейных ценностей! Доверяя РАДАБАНКу свои сбережения и ценные документы, вы будете уверены в их надежности и сохранности!
ПАО «АБ «РАДАБАНК» гарантирует полную сохранность и конфиденциальность Ваших ценностей, и невозможность доступа к Вашему сейфу посторонних лиц, если только Вы не дадите возможность пользования сейфом Вашему доверенному лицу.
Более подробную информацию о Вы можете посмотреть на
По вопросам открытия индивидуальных сейфовых ячеек Вы можете обратиться в отделения ПАО «АБ «РАДАБАНК»:
|
Город
|
Адрес
|
Контактный телефон
|
Днепр
|
ул. В. Мономаха (Московская), 5.
|
+38 (0562) 387-691
|
пр. А. Поля (Кирова), 46.
|
+38 (0562) 387-687
|
пр. Слобожанский (им. газеты «Правда»), 87.
|
+38 (056) 377-94-01
|
Одесса
|
ул. Большая Арнаутская, 86.
|
+38 (048) 728-08-08
|
Киев
|
ул. Митрополита В. Липковского, 16.
|
+38 (044) 501-85-85
|
Запорожье
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ул. Яценко, 1.
|
+38 (061) 212-26-50
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Новомосковск
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ул. Гетьманская (Советская), 26.
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+38 (569) 69-64-67
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Львов
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ул. Академика В. Гнатюка, 16.
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+38 (032) 232-25-74
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ул. Пасечная, 33.
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+38 (032) 232-99-16
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