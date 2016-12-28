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Топливно-энергетический комплекс
ТАСКОМБАНК выпускает карты Visa Rewards с CashBack в рамках Пакета услуг "Плативка"!
09:54 28.12.2016 |
С 28 декабря 2016 года ТАСКОМБАНК запускает серию карточных продуктов Visa Rewards в рамках Пакета услуг «Плативка». Серия состоит из следующих продуктов:
* Visa Classic Rewаrds (именная или неименная);
* Visa Gold Rewаrds (с чипом и бесконтактной технологией PayWave);
* Visa Platinum Rewаrds (с чипом и бесконтактной технологией PayWave).
С тарифами карт Visa Rewards можно ознакомиться по
За любые расчеты картами Visa Rewards в торгово-сервисной сети в любой стране мира ТАСКОМБАНК будет возвращать процент от суммы каждой Вашей покупки в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК». До 30 декабря 2016 года размер суммы возврата по всем картам Visa Rewards будет составлять 0,5% от каждой операции.
С 31 декабря 2016 года бонусы в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» будут составлять:
* По картам Visa Classic Rewаrds - 0,5%;
* Visa Gold Rewаrds - 0,75%;
* Visa Platinum Rewаrds - 1%.
Размер бонусов указан после налогообложения.
Бонусная программа «Экономь на покупках з ТАСКОМБАНК» продлевается до 31 декабря 2017 года.
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