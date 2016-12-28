С 28 декабря 2016 года ТАСКОМБАНК запускает серию карточных продуктов Visa Rewards в рамках Пакета услуг «Плативка». Серия состоит из следующих продуктов:

* Visa Classic Rewаrds (именная или неименная);

* Visa Gold Rewаrds (с чипом и бесконтактной технологией PayWave);

* Visa Platinum Rewаrds (с чипом и бесконтактной технологией PayWave).

С тарифами карт Visa Rewards можно ознакомиться по ссылке .

За любые расчеты картами Visa Rewards в торгово-сервисной сети в любой стране мира ТАСКОМБАНК будет возвращать процент от суммы каждой Вашей покупки в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК». До 30 декабря 2016 года размер суммы возврата по всем картам Visa Rewards будет составлять 0,5% от каждой операции.

С 31 декабря 2016 года бонусы в рамках программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» будут составлять:

* По картам Visa Classic Rewаrds - 0,5%;

* Visa Gold Rewаrds - 0,75%;

* Visa Platinum Rewаrds - 1%.

Размер бонусов указан после налогообложения.

Бонусная программа «Экономь на покупках з ТАСКОМБАНК» продлевается до 31 декабря 2017 года.