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"Нова пошта" начала доставлять посылки из китайских интернет-магазинов
13:36 26.12.2016 |
«Нова пошта» представляет услугу экспресс-доставки из Китая в Украину, разработанную в сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express. Теперь украинским покупателям доступна доставка товаров из крупнейших китайских онлайн-магазинов*, включая Ali Express, в любую точку Украины.
Официальному старту услуги предшествовал тестовый период, на протяжении которого «Нова пошта» фиксировала отзывы и дорабатывала механизм сервиса. Благодаря этому только в ноябре 2016 года компания успешно доставила украинцам более полумиллиона посылок из Китая.
Доставка осуществляется за счет отправителя (продавца). Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа. При этом они получают следующие преимущества:
- трекинг всех категорий посылок на всех этапах доставки
После оформления заказа, к примеру, на Ali Express клиент получает трекинг-номер посылки (например, 990000000000, 610000000000, RS000000003EE, SF000000000000NPI). По нему ее перемещение можно отследить тремя способами: из «Личного кабинета» на сайте магазина, на сайте SF Express (окно Отслеживание почтовых отправлений) или на сайте «Нова пошта» https://novaposhta.ua/ru/international_delivery/about (окно «Отследить по миру»). Этот номер действует до тех пор, пока посылка находится на территории Китая.
После прибытия в Украину и обработки компанией «Нова пошта» посылке присваивается украинский трекинг-номер. Отслеживание по нему также доступно на сайте novaposhta.ua (окно «Отследить по Украине»).
- ускоренные сроки доставки (при среднерыночном сроке доставки из Китая в 21-30 дней «Нова пошта» обеспечивает доставку вдвое быстрее. Это стало возможным благодаря заключению прямого соглашения и полной технологической IT интеграции с SF Express)
- отсутствие скрытых платежей (выбирая бесплатную доставку SF Express или SF eParcel в опциях магазина, клиент получает оплаченный отправителем сервис доставки и по территории Китая, и на последней миле по Украине)
- удобство (компания располагает сетью в более чем 2200 отделений для выдачи/приема посылок)
- клиентский сервис («Нова пошта» - единственная на рынке доставки компания, в которой работает отдельная команда колл-центра с целью выяснить оптимальный для клиентов канал доставки - адрес или отделение)
На примере цепочка доставки выглядит так: SF Express отвечает за прием посылок со склада интернет-магазина в Китае, их обработку, экспортное таможенное оформление и авиаперевозку в Украину, где за прием и доставку получателю отвечает «Нова пошта». При этом выбор интернет-магазином компании-перевозчика, в данном случае SF Express, основывается на его рейтинге и показателях скорости доставки.
Согласно действующему законодательству, после прибытия в Украину все грузы проходят входной контроль инспекторами Таможенной службы. «Нова пошта» полностью контролирует груз и отвечает за его сохранность от приема в аэропорту Борисполь до доставки получателю.
В планах компании - завоевать лидирующие позиции в Украине по объемам импорта e-commerce посылок из Китая и уже в 2017 году перевезти оттуда в Украину более 2 млн отправлений.
«Нова пошта» рекомендует клиентам использовать официальные каналы связи для выяснения статуса посылок из Китая: форма обратной связи (https://novaposhta.ua/ru/contact) и чат в «Личном кабинете» на сайте novaposhta.ua, официальная страница компании в Facebook, sms на номер 4404* с номером ЭН, контакт-центр (0-800-500-609).
Подробно о сервисе доставки из Китая читайте по ссылке:
https://novaposhta.ua/ru/international_delivery/delivery_from_china
*Среди других интернет-магазинов - Gearbest, Sammydress, Everbuying, 139shopping.com, Banggood, JD.com, LightintheBox, DHGate
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