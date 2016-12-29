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Станцию метро "Петровка" хотят переименовать
12:58 29.12.2016 |
В Киеве станцию метро «Петровка» хотят переименовать. Предлагает изменить название станцию депутат Киевсовета Константин Богатов.
Предложили новое название станции - «Почайная» в честь летописной киевской реки.
Свою инициативу депутат объяснил тем, что станция «Петровка» получили свое название в честь революционера и советского партийного деятеля Григория Петровского.
«Это имя подлежит забвению в рамках декоммунизации. Улицу имени Петровского в Киеве уже переименовали, памятник ему демонтировали еще при Ющенко. Теперь настала очередь станции», - сказал депутат. Он подал просьбу на рассмотрение мэру Виталию Кличко.
Почайна - река, в которой, по преданию, крестили киевлян при князе Владимире. Она разделяет Оболонь и Подол.
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