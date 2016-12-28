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Кличко заверил, что проверять квартирантов в Киеве не будут
09:39 28.12.2016 |
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заверил, что представители мэрии или Киевводоканала не будут ходить по квартирам и проверять прописку проживающих в них людей, с целью сверки количества проживающих в квартирах с прописанным количеством, - сообщает пресс-служба КГГА.
«Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача - сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги», - заявил Кличко.
26 декабря появилось сообщение, что столичная мэрия и «Киевводоканал» начнут совместный поиск нелегальных съемщиков квартир. «Будут проверяться только случаи злоупотреблений, когда прописаны один или два человека, а по факту проживает гораздо больше. Это нарушает нормальный баланс потребления, когда одни люди платят справедливо, а другие люди платят только по норме, а потребляют в несколько раз больше», - уточнили тогда в КГГА.
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