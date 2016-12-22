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Киевсовет отказывается отменять запрет на ночную продажу спиртного
18:01 22.12.2016 |
Киевский городской совет не будет отменять свое решение о запрете продажи алкоголя ночью.
Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает корреспондент Укринформа.
"Алкоголя в МАФах не должно быть. То, что было принято решение запретить продажу алкоголя в ночное время уже дает свой положительный эффект, как по динамике преступности в Киеве. Это можно увидеть по тому, что все крупные сети согласились с этим и выполняют решение Киевсовета. Это позиция руководства города и это наш диалог с бизнесом, что в ночное время не должно быть алкоголя", - сказал Прокопив.
Он прокомментировал решение Антимонопольного комитета, отметив, что могут быть решения любых других органов, но это взаимодействие общества с бизнесом. "Если такое решение всех устраивает, то почему мы должны его пересматривать?", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Киевское областное отделение Антимонопольного комитета 20 декабря признало решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью незаконным.
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