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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин назначил госсекретарем Минобороны действующего замминистра Дубляна
09:56 30.12.2016 |
Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства обороны действующего заместителя министра - руководителя аппарата Александра Дубляна.
Согласно распоряжению №1037 от 28 декабря, А.Дублян назначен сроком на 5 лет с момента начала фактического исполнения им своих должностных обязанностей.
52-летний генерал-полковник ВСУ А.Дублян занимал должность замминистра с 7 октября 2015 г., ранее занимал должность начальника военной службы правопорядка в Вооруженных силах страны.
А.Дублян принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в антитеррористической операции на востоке Украины.
6 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабмину назначить госсекретарем Минобороны А.Дубляна.
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