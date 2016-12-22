Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Решение "голландских трудностей" в ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет найдено в ближайшие 2-3 дня - посол
11:11 13.12.2016 |
Решение проблемы ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной будет найдено уже в ближайшие дни, убежден посол ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
"Сейчас, в этот самый момент, власти Нидерландов общаются с лидерами Европейского союза, чтобы найти решение, как мы это называем, голландских трудностей. Мы уверены, что на этой неделе, в ближайшие 2-3 дня, решение будет найдено", - сказал Х.Мингарелли на брифинге в Харькове во вторник.
Посол ЕС в Украине также выразил уверенность что решение, которое будет найдено, не позволит размыть положения Соглашения об ассоциации. "Мы уверены, что это решение с одной стороны полностью сохранит нынешнее содержание Соглашения об ассоциации, а с другой - примет во внимание все вопросы, в отношении которых выразили беспокойство граждане Нидерландов",- сказал посол Х.Мингарелли.
Он ушел от прямого ответа на уточняющий вопрос, считает ли он приемлемым условие, которое выдвигает правительство Нидерландов о принятии на саммите ЕС в четверг заявления о том, что Соглашение об ассоциации с Украиной не содержит дополнительных обязательств по безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя по отношению к Киеву.
"27 стран-членов ЕС, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, не согласятся на то, чтобы размыть нынешнее его положение", - сказал Х.Мингарелли.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса
Министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. В расширенный список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.
|Конкурсная комиссия избрала одесским губернатором Степанова
|Гонтарева видит связь между прослушиванием ее заместителя Рожковой и национализацией Приватбанка
"Рожкова вела такой большой проект, как национализация Приватбанка. Вы видели много инсинуаций о Гонтаревой и красный памфлет (памфлет, который распространял депутат Сергей Тарута о деятельности НБУ), "проплаченные" митинги (под стенами НБУ). Можете понять, зачем это делалось", - сказала она.
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.