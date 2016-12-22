Отчет "Помощь ЕС Украине" стал первой всесторонней ревизией фондов, использованных для оказания поддержки Киеву. Как сообщил DW Сабольч Фазакаш, член Счетной палаты ЕС, ответственный за подготовку этого 60-страничного документа, аудиторы потратили на работу над ним полтора года. Проверка охватила период между 2007 и 2015 годами. Провести ее в Брюсселе решили, чтобы понять, насколько хорошо понимают потребности Украины и действительно ли финансируют то, на что могут оказать наибольшее реформаторское влияние.

Куда пошли деньги?

Необходимость в ревизии, поясняет Сабольч Фазакаш, возникла после событий на Евромайдане, когда ЕС принял "беспрецедентно быстрое и щедрое решение" - выделить Украине больше 10 миллиардов евро. Тогда не успели определить, на какие конкретно программы или реформы дают деньги, вспоминает аудитор.

Было лишь общее понимание того, что они Киеву необходимы: "Действовать нужно было быстро, так как возникла острая потребность в неотложной помощи, в частности, в поддержке бюджета, без чего система просто развалилась бы". Тогда же возник вопрос о том, насколько эффективной была ранее выделенная финансовая помощь ЕС: до 2015 года Брюссель профинансировал различные проекты в Украине на сумму около 5 миллиардов евро.

В итоге были проанализированы три основных направления европейской помощи Киеву: реформа рынка газа и системы публичных финансов, а также антикоррупционые мероприятия. Выводы аудиторов оказались не радужными: процесс изменений в Украине происходит медленно, а сами перемены - хрупкие. Больше всего перемен к лучшему во всех трех сферах, по данным отчета, произошло в 2014-2015 годах. Однако и в тот период немало реформ проводилось под значительным давлением общественности и европейских партнеров. В качестве примера авторы отчета приводят девятимесячное затягивание украинскими властями принятия антикоррупционных законов.

Цели проверки

Фазакаш объясняет, что целью аудиторов было "проверить не правительство Украины, не Порошенко, а деятельность европейских институтов", однако отчет в значительной степени отображает доминирующие в Украине тенденции. Аудиторам не хватало доказательств и фактов реализации задекларированных властями реформ, о чем они открыто и написали.

Отдельно авторы отчета указали на аспекты, мешающие изменениям и поэтому ставящие под вопрос целесообразность европейской помощи. Одним из ключевых из них, говорит Фазакас, остается существенное влияние олигархов на экономику и политику Украины.

"Это специфическое украинское явление, некоторые из олигархов фактически доминируют в целых отраслях. Кого-то сместили с рынков, кто-то усилил позиции. У нас сложилось впечатление, что эти олигархи - новые или старые - продолжают влиять на политику, и не всегда это идет на пользу процессу реформ, которого требует ЕС", - констатирует Фазакаш.

Выводы аудиторов

Все свои замечания аудиторы в итоге свели к пяти рекомендациям Еврокомиссии. Чиновникам, которые помогают Украине реформировать систему публичных финансов, посоветовали уделять внимание не только техническим деталям, но и диалогу с украинской общественностью. Кроме того, процесс предоставления европейских денег Украине следует сделать более целевым, чтобы, по выражению Фазакаша, "ЕС потом смог взять на себя ответственность и риски за внедрение реформ".

Счетная палата также предложила Еврокомиссии разработать более четкие критерии распределения грантов и кредитов в Украине. Четвертая рекомендация - делать акцент на результатах и эффективности реформ. Касается это, прежде всего, антикоррупционных проектов и инициатив. В заключение аудиторы посоветовали Брюсселю уделять больше внимания реформированию одного из наиболее коррумпированных в Украине секторов экономики - газового. Ведь от успеха в нем, полагает Фазакас, зависит европейская энергетическая безопасность.

На "работу над ошибками" у Еврокомиссии есть год. Затем, добавляет аудитор, Счетная палата проведет новую проверку, чтобы выяснить, что из ее рекомендаций учтено и каким образом. Пока же выводы, изложенные в отчете, в Еврокомиссии лишь изучают. А на просьбу журналистов прокомментировать их ответили, что помощь ЕС явилась значительным вкладом в стабилизацию ситуации в Украине и реализацию ключевых структурных реформ.

Последствия для всех

Так или иначе, обнародованный отчет отразится на дальнейшем сотрудничестве Украины и Евросоюза, уверен эксперт аналитического центра Open Europe Питер Клепп. В большей степени выводы аудиторов, считает Клепп, повлияют на работу Еврокомиссии, которая сможет лучше понять, как и на что тратятся деньги европейских налогоплательщиков. Коррупция же в Украине - не новость и не тайна для Евросоюза, признает эксперт.

С другой стороны, коррупционную составляющую отчета "могут использовать силы, выступающие против предоставления Украине безвизового режима", рассуждает Клепп. По его оценке, ЕС даже может отложить решение этого вопрос до президентских выборов во Франции: "Страх перед Марин Ле Пен и крайне правыми настолько велик, что вряд ли в Брюсселе захотят рисковать, делая украинцам на Рождество подарок в виде "безвиза".

Кроме того, продолжает эксперт, отчет Счетной палаты может заставить Брюссель пересмотреть подходы к оказанию помощи Украине. "То, что украинские чиновники обнародовали декларации о своих богатствах, - позитивный, но незначительный шаг. Давать деньги стране, в которой невозможно проверить их использование, - лишь способ усилить коррупцию. ЕС не делает украинскому гражданскому обществу услугу, усиливая таким образом олигархическую систему", - подвел итог Клепп.