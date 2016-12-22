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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

10 невероятных историй краха из эры доткомов

Шестнадцать лет назад лопнул пузырь на рынке технологий. NASDAQ рухнула с максимума в 5,132 в марте 2000 г. до всего 1,470 несколько месяцев спустя.

Компании, которые после IPO стоили миллиарды долларов, потерпели крах. Так, Cisco потеряла 86% рыночной капитализации. Акции Amazon упали со $107 до $7.

А через год настало время для мировой рецессии. Крах 2000 г. остается одним из определяющих событий современной экономики.

Одной из самых запоминающихся фигур того времени был Калейл Исаз Тузман, основатель govWorks.com.

Он был звездой документального фильма Startup.com, в котором рассказывается о том, как он пытался убедить местное правительство проводить операции онлайн, чтобы люди могли оплачивать парковку на сайте.

Тогда эта идея казалась новаторской. Однако в конечном счете ему это не удалось.

Тузман вновь появился в новостях на этой неделе, после того как федеральные прокуроры в Нью-Йорке арестовали его в седьмой раз по подозрению в рыночных манипуляциях и мошенничестве с ценными бумагами. Сам Тузман свою вину не признает.

В те времена случилось много интересных историй, и мы решили выбрать самые занимательные случаи из эпохи доткомов.


1. Создание Калейлом Тузманом сайта govWorks было экранизировано. Фильм получил название Startup.com. Но никто не пришел на его просмотр.

Тузман был одним из самых известных, но наименее успешных предпринимателей конца 1990-х гг.

Он ушел из Goldman Sachs и основал собственную IT-компанию.

При создании компании он позволил съемочной группе снимать процесс создания и банкротства его стартапа, сайта govWorks Inc.

Однако фильм под названием Startup.com с треском провалился. На бумаге сайт govWorks казался великолепной идеей. Это был сайт, на котором люди могли оплатить парковку и другие услуги, при этом им не требовалось идти в суд.

Однако по факту все получилось совсем наоборот: компания, в которой работало свыше 25 сотрудников, прогорела с венчурным капиталом в $60 млн, так и не заработав ни цента.

Затем Тузман стал президентом стартапа JumpTV, который занимается иностранным IP-ТВ.

Компания получила $160 млн в результате IPO в 2006 и 2007 гг. Туман продал свою долю и ушел из компании.

А затем началась криминальная история.


2. Тузману светят 20 лет в тюрьме после экстрадиции из колумбийской тюрьмы.

В настоящий момент Тузман и несколько его партнеров по бизнесу обвиняются в составлении ложных счетов и мошенничестве с целью инфляции стоимости акций KIT Digital, рекламной компании.

После того как ему было предъявлено обвинение в 2015 г., Тузман бежал в Колумбию и был арестован в сентябре того же года.

Он провел 11 месяцев в известной колумбийской тюрьме La Picota в одной камере с человеком, обвиненным в убийстве, и наркоторговцем.

В июле 2016 г. он был экстрадирован в США, и теперь он должен предстать перед судом. Ему грозят 20 лет в тюрьме.


3. Компания eXcite отказалась от покупки Google за $750 тыс.

Один из первых поисковиков Excite (или eXcite, как тогда писалось) был создан в 1994 г. группой студентов Стэнфордского университета, включая Джо Крауса.

В 1999 г. у компании Excite был шанс купить Google, однако Джордж Белл, один из основателей Excite, посчитал, что запрашиваемая цена в $1 млн - это слишком много.

Белл также отклонил и второе предложение о покупке Google: запрашиваемая цена была ниже - $750 тыс.

Компания пережила ряд слияний и поглощений, что в итоге привело к сделке, по условиям которой @Home приобрела компанию за $7,2 млрд в 1999 г. К 2001 г. компания обанкротилась.

Теперь Краус работает в Google Venture. А Белл продал свой стартап Jumptap в прошлом году, и теперь он - инвестор General Catalyst Partners.


4. Основатель Pets.com Грег МакЛемор получил от инвесторов $121 млн, однако потерял все деньги.

Сайт Pets.com был запущен в августе 1998 г. Он стал известен тем, что миллионы долларов тратились на телевизионную рекламу с игрушечной собакой.

Компания вышла на IPO в феврале 2000 г., однако была ликвидирована 268 дней спустя.

В 2000 г. Маклемор стал директором International Arcade Museum. Помимо этого он по-прежнему управляет стартапом WebMagic.


5. Создатель Broadcast.com Марк Кубан создал компанию, которая потерпела крах, но сделала его миллиардером, и теперь он - владелец баскетбольного клуба Dallas Mavericks.

Broadcast.com был основан, чтобы люди могли слушать радио по интернету.

Однако в 1998 г. очень мало людей имели широкополосный доступ в интернет, и еще меньше посещали этот сайт.

В апреле 1999 г. Yahoo! приобрела компанию за $5,7 млрд, а Марк Кубан стал миллиардером.

Однако его компания так и не взлетела, теперь она вообще не существует.

Однако Кубан воспользовался полученными деньгами, чтобы купить франшизу Dallas NBA.

Он остается активным инвестором.


6. Дэвид Бонетт создал третий крупнейший сайт в сети.

Бонетт был одним из создателей GeoCities, который популяризировал "домашнюю страницу" - функцию, которую узурпировала Facebook десятилетие спустя.

Однако в середине 1990-х гг. казалось, что у каждого есть своя страница на GeoCities. Только у Yahoo! и AOL было больше посещений, чем у GeoCities в то время.

В январе 1999 г. GeoCities был продан Yahoo! за $3.57 млрд.

На сегодняшний день Бонетт - инвестор в сфере IT. У него есть доля в Fab.com, а также фонд Baroda Ventures, через который он наращивает инвестиции.

Он также является вице-председателем совета директоров в Los Angeles Philharmonic Association, а также ведет свою некоммерческую деятельность в фонде David Bohnett Foundation.


7. Роберт Левитан потерял $35 млн на рекламу с Вупи Голдберг, однако это не привело к успеху.

Американцы помнят Flooz из-за странной рекламы, в которой снималась Вупи Голдберг, которая советовала людям попробовать альтернативный вид кредита в интернете.

Пользователи могли получить его через специалистов, связанных с Flooz.

Тем не менее Flooz потерпел крах и обанкротился в 2001 г.

Левитан основал Pando, сеть обмена файлами, которую спустя год купила Microsoft за $11 млн.


8. Компания Kozmo Джозефа Парка была "самой большой катастрофой первого пузыря доткомов", как написало издание Wired, и потеряла $250 млн. Но каким-то образом она вернулась к жизни.

Kozmo предлагала доставку небольших покупок из продуктовых магазинов - напитки, журналы, кофе. Компания была основана в 1998 г., а исчезла уже в 2001 г.

Издание Wired назвало компанию "самой большой катастрофой первого пузыря доткомов", однако в 2013 г. сообщило, что компания может вновь вернуться на рынок.

Позже Парк стал президентом BibleGateway.com, подразделения христианского издательства HarperCollins.

Затем он стал CEO в Bluefly - сайте, посвященном моде и покупкам. А затем работал вице-президентом в Forever 21. А теперь он глава подразделения электронных продаж в Mattel.


9. Луис Бордерс попробовал развивать услуги по доставке в 90-х гг., однако потерпел неудачу. Теперь он вернулся и вновь хочет добиться успеха.

Луис Бордерс основал Borders Bookstores в 1971 г. Он попытался организовать услуги по доставке продуктов на сайте Webvan.

Сайт был запущен в 1999 г., однако уже через два года обанкротился после IPO.

Несмотря на то что он не смог организовать онлайн доставку в 90-е гг., Бордерс не опустил руки.

Он решил сделать вторую попытку и организовал новый стартап под названием Home Delivery Service .

Этот стартап выглядит как усовершенствованная версия Webvan.

Теперь только время покажет, насколько успешной станет эта попытка.


10. Джим Эдвардс был редактором сайта APBnews.com. В 2000 г. он уехал в отпуск в Амстердам, а когда вернулся, то узнал, что его работодатель обанкротился и он остался без работы.

APB был основан Марком Саутером и Маршаллом Дэвидсоном в 1998 г.

Сайт с новостями криминального мира получил финансирование на сумму $104 млн.

Там работало 140 сотрудников, включая двух лауреатов Пулитцеровской премии.

Летом 2000 г. APB остался без финансирования и обанкротился.

У компании был долг в размере $7 млн и всего $50 тыс. на счету в банке.

В настоящий момент основатель сайта Саутер работает управляющим директором в Pickwick Capital Partners.

А Дэвидсогн - директор-распорядитель в Avison Young в Сан-Антонио.
По материалам: Вести Экономика
 

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

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09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

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