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Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
10:41 27.12.2016 |
Откуда у клубов китайской футбольной Суперлиги возможность скупать суперзвезд.
1 января в мировом футболе открывается зимнее трансферное окно - период перехода футболистов и тренеров из одних клубов в другие. В 2017 году главным ньюсмейкером на трансферном рынке оказался Китай, куда в последние годы стабильно стекаются футбольные звезды первой величины.
Не проходит дня, чтобы в СМИ не появлялась информация о предполагаемых трансферах в клубы китайской Суперлиги с участием ведущих футболистов мира. Сегодня в фокусе внимания в рамках этой темы находятся Лионель Месси и Уэйн Руни, Златан Ибрагимович и Карлос Тевес и многие другие.
При этом напомним, что и в 2016 году Китай наделал немало шума на трансферном рынке. Так, зимой клуб «Цзянсу Сунин» купил у донецкого «Шахтера» бразильского хавбека Алекса Тейшейру за EUR44 млн, а летом в клуб «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» за рекордные EUR 55 млн перешел бразильский форвард Халк.
Такое положение вещей говорит, прежде всего, о больших финансовых возможностях китайских клубов. Hubs решил разобраться в причинах экономического могущества клубов страны, которая никогда не рассматривалась в качестве одной из сильных футбольных держав мира.
Трансферные сводки и огромные зарплаты
Рекорд стоимости Халка уже перекрыт. На официальном сайте лондонского «Челси» уже появилась информация о переходе бразильского полузащитника Оскара в «Шанхай СИПГ». Стоимость трансфера составит EUR 60 млн, а сам 25-летний игрок будет получать EUR 22 млн в год.
В другой клуб из Шанхая - «Шанхай Шэньхуа» переходит из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» форвард сборной Аргентины Карлос Тевес. По информации Daily Mail, 32-летний Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом мира: его недельная зарплата составит EUR720 тыс. в неделю.
Товарищ Тевеса по сборной Аргентины Лионель Месси, чей контракт с «Барселоной» истекает летом 2018 года, недавно выразил недовольство своей зарплатой в испанском клубе и сказал, что если ему не поднимут зарплату (которая сегодня составляет EUR 316 тыс. в неделю), то он готов уехать в Китай. Ранее сообщалось, что клуб Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить легендарному аргентинцу EUR 100 млн в год.
Однако и это не предел. Шведскому форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу в Китае готовы платить EUR 120 млн в год. А клубы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань» сманивают к себе одноклубника Ибрагимовича Уэйна Руни, которому обещают недельную зарплату EUR 820 тыс. (в Манчестере Руни получает 350 тыс.). Переход Руни ожидается летом.
Также летом 2017 года в Китай, скорее всего, переедет защитник «Челси» Джон Терри. На него претендуют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа», готовые платить 36-летнему игроку EUR 400 тыс. в неделю.
На фоне таких цифр просто блекнут сведения о возможных трансферах хорватского форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в «Бэйцзин Гоань» за EUR 35 млн или экс-форварда киевского «Динамо», нигерийца Брауна Идейе из греческого «Олимпиакоса» в пока не называемый китайский клуб за EUR 7 млн.
В любом случае, совершенно очевидно, что китайская Суперлига, которая зимой 2016 года потратила на покупку игроков наибольшую сумму в мире - EUR 257 млн, продолжит поддерживать высокую температуру на трансферной кухне. (См. таблицу «Топ-10 трансферов китайской Суперлиги зимой 2016 г.»)
Что касается высоких зарплат, которыми китайские клубы заманивают футбольных звезд - причем не отставных, как раньше, а в самом расцвете - то сегодня самым высокооплачиваемым игроком мира считается аргентинский форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси, чья зарплата составляет EUR 577 тыс. в неделю. Но это пока в Суперлиге не появились Оскар, Тевес и Руни, которые поднимут потолок еще выше.
Откуда деньги?
Возникает естественный вопрос: откуда китайские клубы берут фантастические суммы на трансферы и зарплаты? Вопрос тем более резонный, потому что средняя посещаемость китайских стадионов, рассчитанных на 50-60 тыс. зрителей, составляет около 22 тыс. человек. К тому же некоторые клубы практикуют бесплатную раздачу части билетов. Да и китайское телевидение не балует Суперлигу заоблачными контрактами.
Ответ прост: средства обеспечивают владельцы клубов, представители крупного китайского капитала. За каждым из 16 клубов Суперлиги стоят серьезные компании, в основном - из сфер девелопмента и ритейла.
Так, например, клуб «Гуанчжоу Эвергранд» принадлежит двум компаниям - второму по объему продаж застройщику в Китае Evergrande Group (60%) и интернет-продавцу Alibaba (40%). Клубом «Шанхай Шеньхуа» владеет строительная компания Greenland Group, а клубом «Хэбэй Чайна Форчун» - компания China Fortune Land (девелоперы недвижимости). За клубом «Цзянсу Сунин» стоит крупнейшая в Китае негосударственная ритейлерская компания Suning Commerce Group, а за «Бэйцзин Гоань» - инвестиционная корпорация CITIC Group. Также среди владельцев клубов Суперлиги есть и автомобильные, и энергетические гиганты.
Причины любви китайских капиталистов к футболу понятны. Во-первых, футбол - любимый вид спорта руководителя КНР Си Цзиньпина. Чтобы угодить главному человеку страны, снискать его благосклонность и обеспечить комфортные условия для развития своего бизнеса, никаких денег не жалко. Ведь любая крупная частная собственность в Китае может существовать и расти только в тесном сотрудничестве с государством. Но вкладывать в футбол еще интересно и в налоговом плане: тем, кто будет активно развивать спорт и культуру, с 2015 года государство снижает налог на прибыль в восемь раз - с 25% до 3%.
Вторая экономика мира может себе позволить такой путь поддержки футбола. Но так было не всегда. И, конечно, в случае проблем у инвесторов с их основными бизнесами китайские клубы могут упасть так же легко и быстро, как они взлетают сегодня.
История вопроса
Футбол в Китае долгое время был исключительно любительским. Первый профессиональный клуб был создан в 1988 году. В начале 1990-х годов частным лицам и компаниям разрешили приобретать футбольные клубы, и в 1994 году была образована профессиональная футбольная лига. В 2004 году была создана Суперлига - главный дивизион китайского национального чемпионата.
Особенностью китайского футбола является доминирование клубов с периферии, здесь нет никакой столичной гегемонии. Ведущие команды страны - сегодня из Гуанчжоу и Шанхая, раньше были из Даляня и Цзинаня и т.п. Еще одна особенность - частая смена клубами владельцев, спонсоров, названий и даже городов базирования.
С 2010 года в Суперлигу стал заходить крупный капитал, в том числе - иностранный. Клуб «Гуанчжоу Эвергранд» в 2011 году совершил первую крупную покупку: у бразильского «Флуминенсе» за EUR 10 млн был куплен аргентинский форвард Дарио Конка, которому положили годовую зарплату EUR 14 млн. Далее китайские клубы стали закупать именитых игроков и тренеров, в числе которых были Дидье Дрогба, Николя Анелька, Марчелло Липпи, Луис Фелипе Сколари, Фреди Гуарин, Джексон Мартинес и другие.
Вложения стали оправдываться в спортивном плане: «Гуанчжоу Эвергранд» в 2013 и 2015 гг. выиграл Лигу чемпионов Азии, подняв престиж китайского клубного футбола.
Стоит отметить, что легионеров в Суперлиге не так уж и много. Их приобретают дорого и с целью популяризации футбола. Согласно действующему регламенту Суперлиги, в заявке одного клуба на сезон могут находиться пять иностранцев, причем один из них должен быть из стран Азии (игроки из Гонконга, Макао и Тайваня легионерами не считаются). В китайских клубах смотрят на перспективу и думают о развитии футбольных академий и повышении уровня отечественных футболистов.
Зарплаты китайских игроков и близко не подходят по масштабам к цифрам звездных легионеров. В среднем они составляют $5-10 тыс. в месяц.
Над развитием футбола, как и по всем другим вопросам, в Поднебесной работают неторопливо и уверенно. В 2016 году Суперлига ожидает EUR 140 млн поступлений от China Media Capital, которая владеет телеправами на матчи лиги. Кстати, пятилетний телевизионный пакет обошелся China Media Capital в $1,25 млрд.
Кроме того, Суперлига хорошо работает со спонсорами. Главные партнеры чемпионата, компании Ping An Insurance (страхование) и Wanda (гостиницы, туризм и кино), увеличили свои вклады с EUR 17 млн до 45 млн в год. Эти компании, близкие к китайскому правительству, ожидают резкого развития футбольного хозяйства в стране и, следовательно, рассчитывают на более стремительное распространение своего бренда благодаря повышению уровня посещаемости матчей.
«В 2015 году правительство Китая приняло новый план развития футбола в стране, - пишет украинский эксперт Сергей Звиглянич. - К 2020 году учить детей футболу будут профессиональные тренеры в 20 тыс. школ. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 50 тыс. До 2017 года около 20 тыс. школ получат футбольные поля официальных размеров. А уже в 2016-м ученикам придется сдавать экзамены по футболу, чтобы поступить в тот или иной университет».
Примечательно, что Китай, несмотря на наличие хороших стадионов и опыт проведения Олимпиады-2008, ни разу не подавал заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Товарищ Си Цзиньпин не хочет принимать у себя турнир, где хозяева не имеют шансов. Вот когда ситуация изменится, тогда и посмотрим.
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