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АНАЛИТИКА

Как спустить чужие миллионы на стриптизерш и машины

16:33 23.12.2016 |

Всякая всячина

 Люк Бретт Мур на пляже с подругой. Би-Би-си

Вскоре после того, как молодой австралиец Люк Бретт Мур потерял работу, он обнаружил, что банк по ошибке открыл ему безлимитный кредит.

Это была слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить.

Ниже рассказ Люка о том, как он стал безудержно тратить деньги и не мог остановиться до тех пор, пока однажды в его дверь не постучала полиция.

Это может показаться неправдоподобным, но я вовсе не собирался забрать все деньги из банка St George и не возвращать свой долг.

Я ждал, когда кто-то из банка со мной свяжется и скажет: "Давай-ка возвращай энную сумму денег".

В 2010 году у меня был обычный банковский счет, с которого я оплачивал ипотеку, медстраховку и остальные счета.

Потом я на своем автомобиле попал в аварию, и оплата по счетам перешла в другой банк. Не помню точно, почему это случилось.

Первую неделю после увольнения я волновался: чем же платить за ипотеку? Но в назначенный день оплата с моего прежнего счета в банке St George прошла и я подумал: "О, хорошо".

И через две недели 500 долларов за ипотеку тоже были уплачены с моего счета. И так продолжалось в течение года. Банк ничего не говорил, но мой счет показывал перерасход.

Где-то в это время я позвонил своей кредитной компании и сказал: "Не могли бы вы списать с моего счета 5 тысяч долларов в безакцептном порядке?"

А через пару дней я попросил списать уже 50 тысяч долларов. Оба запроса получили одобрение.

Я был в шоке. Я обнаружил, что у меня есть доступ к практически безлимитному кредиту.

Вскоре после этого я купил свою первую машину - Alfa Romeo 156. Еще чуть позже я приобрел Hyundai Veloster.

Эта была трехдверная машина со стеклянной крышей. Я купил ее, чтобы доехать до Сиднея и купить Maserati, которая мне обошлась в 36 тысяч долларов. Это была классная машина, но по нынешним стандартам не суперкар.

 Та самая Maserati за 36 тысяч долларов

Это было сумасшедшее время. Мне было всего 22 года, и я особо ни о чем не задумывался.

Стрип-клубы, девочки, алкоголь

Я как раз только что оправился после тяжелой аварии и впервые с 14 лет стал безработным.

Я расстался со своей подругой, с которой мы были вместе четыре года. Я хотел начать все заново. И я переехал на Золотое побережье недалеко от Брисбена.

В один из выходных я полетел в "Серфовый рай" (Surfer's Paradise), мне там понравилось, и я решил остаться.

Я делал там то, что делают большинство молодых парней, у которых есть куча денег: тусовался и веселился.

Я ходил по стрип-клубам и тратил сотни тысяч долларов на девочек, алкоголь и тому подобное.

Я купил рыбацкую лодку. Приобрел 10-фунтовую купюру, сделанную Бэнкси. Это была моя самая дорогая вещь наравне с автографом Эми Уайнхаус на кожаной барабанной мембране.

 10-фунтовая купюра от Бэнкси...

 ... и футболка Майкла Джордана

"Мама думала, что я торгую наркотиками"

И каждый раз, когда я делал запрос в свой банк St George о выдаче мне денег, даже не надеясь, что мне их дадут, банк их выдавал.

Сначала моя мама думала, что я торгую наркотиками. Потом стало ясно, что я этого не делаю. Но вообще все, кто со мной общался, быстро поняли, что лучше не спрашивать про происхождение моих денег.

Я открыл свой магазин в "Серфовом рае". В СМИ писали, что моя спальня похожа на пещеру Аладдина, полную сокровищ. Но многое из того, что у меня там было, я продавал в своем магазине.

Взлет и падение Люка Бретта Мура

 
* Mарт 2010 года: открывает счет в банке St George Bank

* С июля 2010 по август 2012 года: более 50 раз снимает деньги с карточки на общую сумму в $1,988,535.25

* Декабрь 2012 года: Полиция врывается в дом Мура в Гоулбурне и арестовывает его, но на следующий день отпускает под залог

* Февраль 2015 года: Обвинен в завладении финансовыми средствами путем обмана

* Апрель 2015 года: Осужден на срок от 2 лет и трех месяцев до четырех с половиной лет

* Aвгуст 2015 года: Выпущен под залог после того, как сам защищал себя в суде

* Декабрь 2016 года: Приговор отменен

"И вдруг раздался стук в окно"

В 2012 году я сидел с мамой в своей спальне в моем старом доме в Гоулбурне, и вдруг раздался стук в окно. Пока я дошел до двери, полиция уже ворвалась внутрь.

Они прижали мою маму к стене и стали снимать, чуть ли не засунув свою видеокамеру мне в лицо. Вооружены они были так, будто думали, что я безумный гангстер.

Мне сказали, что я арестован и все мое имущество конфисковано. Ночь я провел в полицейском участке, но на следующий день меня отпустили под залог.

Пару лет спустя меня обвинили в завладении финансовыми средствами путем обмана и осудили на 4,5 года.

"Я провел в тюрьме полгода"

Я не ожидал, что мне придется отбывать тюремный срок. Думал, что меня оправдают.

Мне нужно было найти бесплатного адвоката, но система бесплатной юридической помощи в Австралии жутко плохо финансируется.

Никто из бесплатных адвокатов не был заинтересован в этом деле, не хотел его вести, и в результате в суде меня защищали из рук вон плохо.

В тюрьме было ужасно. Ты вдалеке от семьи и заперт в камере 17 часов в сутки.

Я провел в тюрьме полгода. Это было самое тяжелое время в моей жизни. С первого дня моего пребывания там я делал все, чтобы поскорее оттуда выбраться.

Я прочитал столько юридических книг и законов, сколько смог. В результате в суде я защищал себя сам.

Несколько недель назад меня освободили. Согласно австралийским законам, я не обязан был информировать банк о том, что происходит.

Судья сказал, что я поступил нечестно, но в нашем обществе аморальное поведение не является поводом для тюремного заключения и потере свободы.

Мне просто не повезло, что это случилось со мной.

Путь от заключенного до юриста-криминалиста

Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, многие молодые люди на моем месте поступили бы точно так же. Но если бы я смог все переиграть, я бы уже не стал так делать.

Случившееся ударило по моей жизни и моей семье. Все это не стоило пары веселых месяцев со стриптизершами и кокаином.

Моя жизнь оказалась на грани краха. Но я смог извлечь из своего опыта и кое-что полезное.

Сейчас я изучаю юридическое право в университете и через два года стану юристом-криминалистом.

 "Я прочитал столько юридических книг и законов, сколько смог"

Полгода, проведённые за решеткой, дали мне уникальное понимание тюрьмы. Многие заключенные нуждаются в помощи, а не в изоляции.

Я хочу помогать этим людям и попытаться найти способ направить средства на реабилитацию от наркотической зависимости, консультации и образование вместо того строительства новых тюрем.
 

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30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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