Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.

Современные кондиционеры направляют струю холодного воздуха в определённую зону, что может стать проблемой для человека, который находится в ней. Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой (например, из-за недавно перенесённой болезни) или хроническими заболеваниями дыхательных путей. Samsung нашла способ решить эту проблему.

В компании разработали технологию Wind-Free Cooling, благодаря которой сначала поток холодного воздуха в быстром режиме (Fast Cooling Mode) рассеивается через 21 тыс. микроотверстий внутреннего блока сплит-системы. При достижении заданной температуры кондиционер переходит в мягкий режим работы (Wind-Free Cooling Mode), при котором скорость воздушного потока составляет менее 0,15 м/с.

По сравнению с быстрым и нормальным режимами работы в Wind-Free Cooling устройство потребляет соответственно на 72 % и 55 % меньше электроэнергии.

Экономия электричества также достигается за счёт использования нового цифрового инвертора с технологией POWERboost, которая снижает время, необходимое для достижения максимальной скорости работы компрессора.

Модель Samsung AR9500M оснащена модулем Wi-Fi, за счёт которого сплит-системой можно управлять при помощи мобильного устройства.

Производитель привезёт этот кондиционер на выставку CES 2017, которая в начале января пройдёт в Лас-Вегасе.