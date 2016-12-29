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Топливно-энергетический комплекс
Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
09:55 29.12.2016 |
В ноябре текущего года компания Huawei представила смартфон Mate 9 и его специальную версию - Porsche Design. Последняя удивила своей ценой, равной 1395 евро. Ведь практически столько же стоит самый дорогой iPhone 7 Plus, не говоря уже об остальных флагманах. Однако компания Gionee пошла еще дальше и оценила свой новейший смартфон M2017 в просто баснословную (для устройства родом из Поднебесной) сумму $2445.
Именно столько стоит специальная версия модели M2017, имеющая 256 ГБ встроенной флэш-памяти и тыльную крышку, в отделке которой используется кожа аллигатора. Однако технически этот вариант M2017 ничем не отличается от стандартной версии, которая, впрочем, тоже не дешева - $1000.
Иронично, что M2017 даже не получил флагманскую платформу: смартфон построен хоть и на быстрой восьмиядерной SoC Qualcomm Snapdragon 653, но все же никак не топовой. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ, флэш-памяти - 128 ГБ.
Gionee M2017 оснащен экраном AMOLED диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей, защиту дисплея обеспечивает сапфировое стекло. Также в конфигурации два слота для карт SIM, сдвоенная основная камера с датчиками разрешением 12 и 13 Мп, фронтальная камера с датчиком разрешением 8 Мп, встроенный в центральную клавишу дактилоскопический датчик, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, порт USB 2.0 Type-C.
Особенностью Gionee M2017 является аккумуляторная батарея большой емкости - 7000 мА·ч. При этом нельзя сказать, что аппарат получился очень большим, его габариты составляют 155,2 х 77,6 х 10,78 мм, хотя масса, конечно, приличная - 238 граммов. Автономность смартфона составляет 25 часов в режиме воспроизведения видео и почти 40 суток в режиме ожидания. Источник отмечает, что Gionee M2017 поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, так что на пополнение заряда АКБ не должно уходить много времени.
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