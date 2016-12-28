Новая разработка позволит производить сверхкомпактные микросхемы, которые смогут обеспечить высокую производительность при минимуме занимаемого пространства. Сейчас такие устройства кажутся фантастикой, но технологии, которые смогут воплотить их в реальность, уже разработаны. Покрыв атомы меди и серы алмазной пылью, ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мире.

Работы в этой области велись и раньше, однако возможность массового производства нанопроводов появилась только после получения результатов последних исследований, пишет Cnet. Во-первых, алмазные провода обладают крайне высокой проводимостью; во-вторых, эта структура толщиной всего в три молекулы «самособирается», словно конструктор.

Разработанные в научных лабораториях технологии не всегда находят применение в реальной жизни, однако давно наметившаяся тенденция к максимальному уменьшению устройств способствует скорейшему внедрению современных разработок.