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Топливно-энергетический комплекс
Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo совершил второй испытательный полет
10:43 26.12.2016 |
Вслед за первым испытательным полетом космического корабля SpaceShipTwo компания Virgin Galactic произвела второй. Как и в начале декабря, аппарат находится в режиме планирования.
Компания Virgin Galactic начала летные испытания впервые после аварии 2014 года, в результате которой был потерян первый космический корабль. Когда начнутся коммерческие полеты - пока неизвестно, а к испытательным полетам с включенным двигателем компания может перейти в будущем году, примерно после десятка испытаний в режиме планирования.
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