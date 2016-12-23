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Топливно-энергетический комплекс
Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей
12:50 23.12.2016 |
Всего несколько лет назад крупнейший производитель часов Swatch Group был на подъеме, сообщая о рекордных продажах. Казалось бы, раз дела идут хорошо, то менять что-либо незачем. Однако в прошлом году и начале этого в интервью руководителя компании прозвучало намерение освоить новое направление деятельности - выпуск аккумуляторов для электромобилей, рассчитывая к 2020 году довести их продажи до 10-15 млрд долларов.
Инвесторам план показался слишком затратным и нереалистичным. Между тем, прогнозируется, что в этом году доход компании будет меньше прошлогодних 8,36 млрд долларов. Одновременно растут складские запасы продукции, поэтому рано или поздно все равно пришлось бы задумываться о дальнейшей стратегии. Пока же пресс-секретарь Swatch Group сообщил, что компания всегда внимательно относится к расходам и не собирается сокращать основное производство.
Аккумуляторы, о которых идет речь, совместно разрабатывают специалисты компании Belenos Clean Power, в которой Swatch принадлежит контрольный пакет акций, и технологического института ETH в Цюрихе. Технические подробности пока скудны, поскольку не были представлены даже прототипы. Ожидается, что эти аккумуляторы, в которых используется компаунд на основе оксида ванадия, превзойдут литий-ионные по энергетической плотности, сроку службы, скорости зарядки и безопасности.
Взрывное увеличение спроса на аккумуляторы ожидается в связи с ростом популярности электромобилей. По некоторым оценкам, в 2030 году электромобили будут составлять две трети транспортных средств на улицах богатых городов.
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|Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей
Технические подробности пока скудны, поскольку не были представлены даже прототипы. Ожидается, что эти аккумуляторы, в которых используется компаунд на основе оксида ванадия, превзойдут литий-ионные по энергетической плотности, сроку службы, скорости зарядки и безопасности.
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