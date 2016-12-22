Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников.

И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность. Забегая вперёд: наушники непригодны к ремонту. Вообще. Их попросту невозможно разобрать, не повредив корпус. В связи с этим возникает вопрос: как вообще Apple собралась заменять аккумуляторы, согласно недавно опубликованному прейскуранту? Напомним, замена аккумулятора в одном наушнике оценивается компанией в $50, а покупка нового наушника обойдётся в $70.

Как бы там ни было, вернёмся к iFixit. Описывать процесс разборки смысла нет, проще взглянуть на фотографии.

Как видим, ёмкость аккумулятора в наушнике составляет 93 мВт·ч.

Видеть полноценную, пусть и крошечную, печатную плату в наушниках такого типа - это, конечно, непривычно. Между тем, на ней расположились микросхема Apple 343500130 (она же Apple W1), SoC Cypress CY8C4146FN, аудиокодек Maxim 98730EWJ и микросхема Texas Instruments TPS743.

Вскрыть док-станцию без риска получить клеймо «вандал» также не выйдет.

В ней установлен аккумулятор ёмкостью уже 1,52 Вт·ч.

Итог - ноль баллов. Практически любая попытка что-то отремонтировать тянет за собой необходимость в прямом смысле ломать корпус наушника или док-станции. Отсюда можно сделать вывод, что Apple на самом деле не будет менять аккумуляторы ни там, ни там. Судя по всему, компания попросту будет забирать наушник с севшим аккумулятором и выдавать новый за $50. Почему не за те же $70, которые просят за новый? Видимо, именно за счёт того, что Apple в случае «замены аккумулятора» получает в своё распоряжение всю электронику, находящуюся внутри наушника, который будет сдан пользователем. Что она затем с ней будет делать, это мы вряд ли узнаем. К слову, вся эта ситуация объясняет высокую стоимость этого самого «ремонта». Дорого просто потому, что это будет вовсе не ремонт.