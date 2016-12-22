Новые «умные» корзинки от Panasonic, демонстрация которых состоялась в этот понедельник в Осаке, способны самостоятельно «рассмотреть», что покупатель положил вовнутрь и подсчитать точную стоимость продуктов. Когда на выходе из магазина покупатель поставит корзину в специальный слот, ее дно автоматически отодвинется, и все покупки переместятся в пластиковый пакет. Человеку остается лишь оплатить и забрать продукты.

Местом для тестирования первых «умных» корзинок от Panasonic стал магазин Lawson неподалеку от штаб-квартиры японской корпорации в Осаке. Ожидается, что система в полной мере заработает уже в феврале, когда все продукты будут помечены специальными электронными метками.





По словам Саданобу Такемасу, управляющего сети Lawson Inc., разработка «может совершить настоящую революцию в ритейл». В то же время, представители обеих компаний подчеркивают, что нововведение не станет 100%-ной заменой живого персонала. «Наш магазин - это еще и место общения, где покупатели могут поболтать с соседями и продавцами», - подчеркивает г-н Такемасу.

Представители Panasonic и Lawson также полагают, что еще одна система автоматизации ритейла, недавно представленная компанией Amazon, может не найти широкого применения в Японии. «Нужно хорошее решение для тех покупателей, которым не нравятся полностью компьютеризированные системы», - говорит Ясуюки Фукуи, представляющий направление развития бизнеса Panasonic.





Множество ритейлеров в США и отчасти Японии уже предлагают возможность самостоятельного чек-аута и оплаты товаров. Однако эта технология распространяется с большим трудом, иногда создавая больше проблем, чем преимуществ. Пользователи не спешат «отдаваться в руки» машин, для многих, особенно в Японии, возможность расплатиться «живыми» деньгами не теряет актуальности.

В последние года корпорация Panasonic, знаменитая на весь мир своими телевизорами и другой бытовой техникой и электроникой, обращает все больше внимания на b2b-разработки, в т.ч., для ритейла, автомобильной промышленности и корпоративных заказчиков. Супермаркет в Осаке уже стал своеобразным «шоу-румом» промышленных решений Panasonic: солнечных панелей, энергоэффективного освещения и прочего.

В 2017-2018 гг компании Panasonic и Lawson планируют оборудовать «умными» корзинками и другие супермаркеты сети.

На прошлой неделе компания Amazon анонсировала свой метод борьбы с очередями. Компания откроет в Сиэтле продуктовый магазин без касс и продавцов. Для оплаты покупок достаточно будет поднести смартфтон к сканирующему устройству.

Сканировать код продуктов не нужно: специальные датчики, установленные в помещении, определят, какие продукты покупатель кладет в корзину. Оплата будет автоматически списываться с карты, которая привязана к аккаунту пользователя в приложении Amazon Prime. Сейчас Amazon Go доступен для сотрудников компании и, как ожидается, будет открыт для публики в начале следующего года.

Как рассказали источники The Wall Street Journal, если первый опыт окажется успешным, Amazon планирует открыть более 2 тыс. таких продуктовых магазинов. По их словам, компания также рассматривает создание магазинов других форматов.

Агентство отмечает, что открытие Amazon Go станет последним толчком для развития Amazon в сфере продуктовых товаров, одной из самых больших отраслей розничной торговли, которую корпорация еще не освоила. В настоящее время компания производит и поставляет продуктовые товары для дома через службу AmazonFresh.