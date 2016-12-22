Компания Samsung патентует систему генерации энергии, предназначенную для использования в «умных» контактных линзах.

Предполагается, что в структуру линз будет внедрён специальный пьезоэлектрический слой, благодаря которому изделие сможет вырабатывать электричество за счёт незначительной деформации при естественных движениях глаза и век.

Для хранения сгенерированной энергии предлагается применять крошечный конденсатор. Выработанное электричество будет питать электронные цепи, встроенные в структуру линз. Это могут быть какие-либо датчики или средства отображения информации.

Напомним, что компания Samsung уже зарегистрировала патент на изготовление контактных линз с системой, которая проецирует изображение напрямую в глаза их владельца. Предполагается, что такое решение сможет обеспечить более естественный способ реализации технологии дополненной реальности, чем, скажем, смарт-очки.

Добавим, что «умные» контактные линзы также разрабатывает компания Google. Поисковый гигант рассматривает возможность использования таких изделий для оценки температуры, уровня pH, содержания алкоголя, уровня холестерина и др. Главным же предназначением смарт-линз Google должно стать измерение уровня глюкозы, что должно помочь людям, страдающим диабетом.