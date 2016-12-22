Холдинг Alphabet, включающий Google, как сообщается, отложил давние планы по разработке собственного автономного транспортного средства без рулевого колеса и педалей. Вместо этого Alphabet сосредоточится на налаживании партнёрских отношений с существующими автопроизводителями, чтобы совместными усилиями создавать автомобили с некоторыми функциями автономного вождения, но в обычном исполнении - с рулевым колесом и педалями. По данным ресурса The Information, генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) и финдиректор Рут Поре (Ruth Porat) нашли изначальный подход «непрактичным», несмотря на то, что в ходе испытаний робомобили Google уже преодолели более двух миллионов миль (3,2 млн км) на дорогах общего пользования.

Вместе с тем, как утверждают источники The Information, Alphabet не отказался от своих планов и по-прежнему работает над тем, чтобы представить к концу 2017 года службу такси с использованием автономных автомобилей, но в обычном исполнении. Google уже запустила сервис карпулинга на базе приобретённой в 2013 году израильской компании Waze, став конкурентом компании Uber.

Ресурс также сообщил о намерении Пейджа выделить подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей в отдельную компанию в составе холдинга Alphabet, о чём уже сообщалось ранее. Сегодня в Калифорнии состоится мероприятие Google, на котором, как ожидается, будет объявлено о планах холдинга по поводу дальнейшей разработки самоуправляемых транспортных средств.