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Топливно-энергетический комплекс
США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
12:49 28.12.2016 |
Власти США предъявили троим биржевым маклерам из Китая Иату Хуну, Бо Чжэну и Хуньг Чину обвинения во взломе компьютерных систем ряда крупных американских юридических фирм и хищении еще неопубликованных сведений о сделках слияния и поглощения бизнеса. Добытую информацию трейдеры использовали на торгах, незаконно заработав свыше $4 млн, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на обвинительный акт прокуратуры Манхэттена.
По данным следствия, в период с апреля 2014 года по конец 2015 года обвиняемые похитили миллионы документов с серверов двух юридических компаний. В марте нынешнего года власти США начали расследование по факту незаконного проникновения в компьютерные сети юридических фирм Cravath, Swaine & Moore и Weil, Gotshal & Manges, клиентами которых являются крупные влиятельные компании по всему миру. Хотя в обвинительном акте по делу китайских трейдеров прокуратура не раскрывает названия пострадавших компаний, некоторые подробности в документе указывают, что речь может идти о Weil Gotshal и Cravath, отмечает WSJ.
Согласно данным прокуратуры, обвиняемые внедрили вредоносное ПО в компьютерную сеть компаний благодаря чему смогли получить доступ к электронным письмам, содержащим подробности о сделках. Трейдеры компрометировали учетные записи одного из сотрудников IT-отдела в каждой из компаний, а затем под видом служащих фирмы получали доступ к частным сетям и серверам электронной почты.
В период с марта по сентябрь 2015 года трейдеры атаковали системы еще пяти юридических компаний, однако не смогли получить к ним доступ.
В минувшее воскресенье Иат Хун был арестован в Гонконге и сейчас ожидает экстрадиции в США. Прокуратура не предоставила информацию о местонахождении остальных обвиняемых.
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