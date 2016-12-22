Когда речь заходит о скиммерах, на ум приходят либо вставляющиеся в картоприемник банкомата миниатюрные устройства, либо небольшие панели, устанавливающиеся поверх клавиатуры. Тем не менее, пользователь Reddit под псевдонимом Is_It_Beef опубликовал видео, демонстрирующее скиммер совсем другого рода.

Судя по видео, злоумышленники изготовили полноценную копию передней части банкомата, оснастив ее рабочим экраном и клавиатурой. Под «капотом» у устройства находится электроника, предназначенная для считывания данных банковских карт. Подделка выполнена настолько правдоподобно, что не вызывает никаких подозрений.

Очевидно, пользователи стали более осведомленными о скиммерах и прежде чем вставлять карту в банкомат всегда проверяют его на наличие съемной панели и других лишних устройств. Злоумышленники решили, что надежнее будет подделать банкомат полностью, и тогда потенциальные жертвы ничего не заподозрят.